Shakespeare-mű eltáncolva

Az akut pénzhiány miatt a kassai önkormányzat december 1-jén hivatalosan is bejelentette, hogy válságüzemmódba került. Ennek keretében radikálisan csökkentettek minden folyó kiadást, beleértve a város szokásos szükségleteinek biztosítására fordított pénzeszközöket is. A kassai magisztrátus által közzétett tájékoztatás szerint az egyik első jelentős intézkedés a téli karbantartást érinti, mely szerint ezentúl csak kilenc centiméternél vastagabb hótakaró esetén kezdik el takarítani az utakat, és azokból is csak a legrizikósabbakat.