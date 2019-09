Reneszánsz mestermű került elő egy konyhából

A temperafestékkel készült, aláírás nélküli festmény egy idős nő tulajdonában volt, aki idén júniusban maga vitte el felbecsültetni. Ő és családja végig azt hitte, hogy egy egyszerű vallásos ikonról van szó.

Legnagyobb meglepetésükre már a helyi becsüs is felismerte a mű értékét, később pedig a párizsi Eric Turquin Expertise szakértői vizsgálták meg, és kiderült, hogy a firenzei Cimabue alkotásáról van szó, aki többek között Giotto mestere is volt Cimabue 1280-tól festett passió-képeket. A most megtalált mű egy triptichon része, a sorozat két másik darabja a New York-i Frick-gyűjteményben, illetve a a londoni National Galleryben található, amelyet szintén évszázadokon át elveszettnek hittek a művészettörténészek, csak 2000-ben találták meg a suffolki kastély kitakarításakor.

A Jézus kigúnyolását ábrázoló, mindössze 25,8 x 20,3 centiméteres alkotás a szakértők szerint eredetileg egy sokszárnyú oltárkép része lehetett. A firenzei mester nyolc jelenetben festette meg Krisztus szenvedését és keresztre feszítését.

Az infravörös fénnyel végzett vizsgálat kimutatta, hogy a képet „kétséget kizáróan ugyanaz a kéz készítette”, mint a Cimabuénak tulajdonított többi ismert alkotást. A párizsi szakértők azért is biztosak ebben, mert az oltárkép részét képező három panelen hasonló mintázatban futnak a fapusztító lárvák több száz éves járatai és mindhárom kép ugyanolyan nyárfatáblára készült.

A festmény október 27-én kerül kalapács alá, kikiáltási ára 4–6 millió euró között mozog majd.