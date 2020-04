Őszre maradnak a tavaszi fesztiválok

Persze, az újratervezés sem egyszerű, hiszen senki sem látja előre az elkövetkező hónapokat, a fix pontot, a korlátozások feloldásának várható idejét. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a fenti seregszemlék, fesztiválok többsége nagyobbrészt gyerekeket, tanulókat, diákokat mozgósít. A kultúraszervezők mindenhol megjegyzik: bármilyen forgatókönyv mutatkozzon is reálisnak, tudomásul kell venniük, hogy ha újraindul az oktatás, az iskoláknak, pedagógusoknak nagyobb feladataik, súlyosabb gondjaik is lesznek, mint a felkészítés a versenyekre.

Egy szabad hétvége

2020. október 15–18. – ha minden jól megy, ez lehet a XXIX. Tompa Mihály Országos Verseny új időpontja. „Az életbe lépett korlátozások miatt már a járási fordulók egy része is elmaradt, ebből adódik, hogy az országos elődöntők sem voltak megvalósíthatók. A gyerekek nem tudnak készülni, a Kisebbségi Kulturális Alapnál nem tudott összeülni a pályázatunkról dönteni hivatott bizottság. Ebben a helyzetben a Csemadok országos vezetésével egyeztetve meg kellett hoznunk a döntést, hogy az országos döntő április végi időpontja semmiképpen nem tartható. A napokban visszamondtuk a műsorokat, tájékoztattuk a zsűri tagjait. Ha a helyzet lehetővé teszi, októberben rendezzük meg a fesztivált. Novemberi időpontot szerettünk volna, de a rimaszombati kultúrházban egyetlen októberi hétvége volt szabad. Most nekilátunk újraszervezni az egész rendezvényt. Nem szeretnénk, ha elmaradna, de ez is megtörténhet, a rajtunk kívül álló körülményeket nem tudjuk befolyásolni” – mondta el kérdésünkre Povinszky Elvira, az amatőr vers- és prózamondók, verséneklők és lírai színpadok rimaszombati országos versenyének szervezője.

Szimbolikus dátumok

A Kodály Napokat háromévente, május utolsó hétvégéjén rendezik meg Galántán, arra emlékezve, hogy 1943-ban ekkor avatták a város díszpolgárává Kodály Zoltánt, és ez volt egyben Kodály utolsó látogatása is. Idén a pünkösd miatt egy héttel korábbra, május 22–24-re hirdették meg az eseményt, amely a szlovákiai magyar felnőtt kórusok országos versenye, s most ezt az időpontot kénytelenek módosítani. Mézes Rudolf, a Csemadok járási elnöke, a Kodály Napok főszervezője elmondta, március közepétől folyamatosan egyeztetnek a lehetőségekről szakmai partnereikkel, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságával és az értékelő bizottság tagjaival, most pedig a művelődési ház naptára is előkerült, így mérlegelni kezdték a lehetséges őszi dátumokat. Gyakorlati szempontból és szimbolikus jelentésük kapcsán is. Szeptember vége lehetőséget teremtett volna arra, hogy a Kodály Napok keretében egyben Bartók Béla halálának 75. évfordulójáról is megemlékezzenek, ám a praktikus megfontolás ellene szól: a kórusokban sok pedagógus dolgozik, rájuk pluszterheket ró a tanévkezdés, nem beszélve arról, hogy most a kórusmunka is leállt, és ki tudja, mikor indulhat újra. Mézes Rudolf szerint reálisabbnak tűnik október 16-18., esetleg november közepe, ami egyben a Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny időpontja – bár két ilyen jelentőségű eseményt egyszerre megrendezni nem egyszerű –, vagy szóba jöhet a Kodály születésnapjához legközelebb eső hétvége, december 11–13., ez viszont már a távolabbról érkező kórusok útját nehezítené meg. Az idei Kodály Napokra 16 kórus nevezett be. A főszervező azt mondja, igyekeznek a következő egy-két hét folyamán kitűzni az új dátumot, hogy biztosítsák a rendezvény folytonosságát.

Türelmet kérnek

Egyelőre türelmet és megértést kér minden érintettől Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet vezetője, a Duna Menti Tavasz és az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny főszervezője. A gyermek báb- és színjátszófesztivál dunaszerdahelyi döntője eredetileg június 2-án kezdődött volna, a népmesemondókat pedig június 8–9-én várták volna Rozsnyóra. A főszervező tájékoztatása szerint a Duna Menti Tavaszra idén 41 csoport jelentkezett, a népmesemondó versenyen nagyjából 400 jelentkezőt regisztráltak, de a jelenlegi helyzetben azzal számolnak, hogy a regionális válogatók, elődöntők is elmaradnak, a felkészülés is leállt. Emellett a Duna Menti Tavasz pályázatáról még nem született döntés a Kisebbségi Kulturális Alapnál. Huszár László úgy látja, amíg a központi válságstáb nem oldja fel a korlátozásokat és nem ad zöld utat a tömegrendezvényeknek, felelősen nem lehet sem tervezni, sem ígérni: ha majd beindul újra a világ, akkor kell megkérdezni a csoportokat, hol tartanak a felkészülésben, akkor lehet összeülni és elkezdeni a szervezést. Addig pedig igyekeznek elvégezni azt a munkát, amit lehet – a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetben a levéltári anyag digitalizálása kapott most lendületet.

Talán kicsit másképp

Az 57. Jókai Napok az eredeti terv szerint június 9-én kezdődött volna, a jelentkezési határidő március 31-én telt le. Bajkai Csengel Mónika főszervező elmondta, biztos, hogy megtartják, de őszi időpontra halasztják a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját. Pontos dátumot reményei szerint májusban tudnak majd mondani – már csak azért is, mert igyekeznek figyelembe venni a további, hasonlóan őszre halasztott vagy eleve őszre tervezett országos kulturális rendezvény ütemtervét. Egyelőre a megszokott mezőny körvonalazódik a Jókai Napokon: 3 felnőtt társulat és 8–9 diákszínjátszó csoport jelezte a részvételi szándékát. Bajkai Csengel Mónika hozzátette, a koronavírus okozta kényszerű leállás módjával érinti a felnőtteket, náluk többé-kevésbé versenykész előadások vannak, de a diákszínjátszók közül senki sincs készen, hiszen a próbák hetek óta elmaradnak, és senki sem tudja, mikor folytatódhatnak. Éppen ezért azt a lehetőséget is talonban tartják, hogy ősszel a fesztivált kicsit másképpen, alternatív formában rendeznék meg: mindenki bemutatná, amivel elkészült, és intenzívebb szakmai útmutatás, elemzés kapcsolódna a látottakhoz.

Támogassa az ujszo.com-ot Nehéz időkben van a legnagyobb szükség gyors, megbízható tájékoztatásra. Jövőnkről, biztonságunkról, egészségünkről csak hiteles információk birtokában dönthetünk. Az ujszo.com ezért dolgozik. A gazdaság megroppanásával ugyanakkor hirdetési bevételeink csökkennek. Ahhoz, hogy továbbra is fontos információkkal tudjuk segíteni olvasóink döntéseit, nélkülözhetetlen marad a szerkesztőség alapos, összehangolt munkájának fenntartása. Hisszük, hogy most van a legnagyobb szükség ránk. Ezért kérjük olvasóinkat, ha lehetőségük van rá, támogassák az ujszo.com működését. Számítunk Önökre! Önök is számíthatnak ránk! Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra! Köszönjük. Támogatom