Népszínházi évad indul Komáromban

Hozzátette: sikernek értékeli a színház 2018/19-es programját, amely olyan nézőket is bevonzott, akik eddig nem látogatták az előadásokat. Ezzel együtt azt ígéri, az új évad picit merészebb, provokatívabb lesz, fricskát mutatva a jelen társadalmi történéseknek.

A Komáromi Jókai Színház 67. évadjának első bemutatója október 18-án várható: a horvát irodalom nagy klasszikusa, Miroslav Krleža (1893–1981) A Glembay ház című naturalista drámáját a teátrumba sokadszor visszatérő Martin Huba viszi színre. Dúsgazdag család, befolyásos és tekintélyes polgárok, az üzleti – és pénzvilág előkelőségei – ezek a Glembayak, legalábbis a felszínen. A történet egyetlen este és éjszaka játszódik: a családi ünnepségen csap össze Ignjat Glembay, a családfő és Leone, az öreg első házasságából született fia, aki a művészetet választotta az üzlet helyett, és nem képes magában tartani, amit a rokonokról, az üzleti és családi titkokról, nem utolsósorban apja fiatal második feleségéről tud. A produkció érdekessége, hogy Martin Huba a Szlovák Nemzeti Színházban 1986-ban Leonét alakította, néhány évvel ezelőtt pedig Prágában már színre vitte a darabot.

Georges Feydeau Bolha a fülbe című bohózatát rendezőként Horváth Illés, a nyíregyházi színház művészeti vezetője jegyzi, a premiert január végére időzítették. Feydeau művét szokás azzal jellemezni, hogy a fergeteges szerepcserék, félreértések, intrikák zűrzavara mögött egyszersmind a tisztesnek mondott hazug, álszent polgári erkölcsöknek is görbe tükröt tart; ahogy Tóth Tibor megjegyezte, ez a motívum, ez a gondolat többször visszaköszön az új évad előadásaiban.

Zsinórban negyedszer rendez Komáromban Hargitai Iván, a székesfehérvári Vörösmarty Színház művészeti vezetője, aki ezúttal a legismertebb ókori görög komédia – Arisztophanész Lüszisztratéja – mai átiratát viszi színre Szeretkezz, ne háborúzz címmel. Az átiratot a Jókai Színház felkérésére Szilágyi Eszter Anna készíti, aki A Nyíregyház utca című darabjával tavaly elnyerte az évad legjobb drámájának járó díjat a Színházi Dramaturgok Céhétől. A premier március 27-én lesz.

A 2019/2020-as évad utolsó saját nagyszínpadi bemutatója Móricz Zsigmond Rokonok című regénye, a Székely Csaba-féle átiratot Béres Attila, a miskolci színház igazgatója rendezi.

Tóth Tibor az évadnyitón kiemelte: fokozott hangsúlyt fektetnek a bérlethirdetésre; a bérletek október 11-éig vásárolhatók meg. A felnőtt bérletet váltóknak a fent felsorolt saját produkciók mellett egy vendégelőadást is kínálnak: Stephen Sachs Valódi hamisítvány című vígjátékában (Orlai Produkció) Hernádi Judittal és Kern Andrással találkozhat a komáromi közönség. Természetesen idén is kínál a színház stúdióbérletes előadásokat, ahogy ifjúsági és mesebérleteket is. Saját ifjúsági-családi előadásuk idén az Óz, a csodák csodája című zenés mesejáték lesz (rendező: Méhes László), decemberi premierrel. Emellett Szarka Gyula Tücsöklakodalom című lemeze alapján tavaszra készül egy előadás a legkisebbeknek, koprodukcióban a soproni Petőfi Színházzal.

Két évfordulót kíván kiemelten megülni a következő hónapokban a Jókai Színház. Trianon századik évfordulója alkalmából két előadás érkezik Komáromba: Sárosi István dokudrámája Gáspár Sándorral a székesfehérvári Vörösmarty Színházból, a Wass Albert Tizenhárom almafa című regényén alapuló előadás Vidnyánszky Attila rendezésében a budapesti Nemzetiből. Lehár Ferenc születésének 150. évfordulója előtt A víg özveggyel, a soproniak vendégjátékával tiszteleg a teátrum.

A kölcsönös együttműködés jegyében a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház a Naplemente előtt című Hauptmann-drámával szerepel Komáromban, Martin Hubával a főszerepben, a Jókai Színház pedig A félkegyelművel, Martin Huba rendezésével vendégeskedik Pozsonyban az ősz folyamán.

Változásokkal indul neki az új évadnak a társulat is: három főiskolás – Hostomsky Fanny és Melecsky Kristóf Pozsonyból, Horváth Csenge Budapestről – erősíti a csapatot, Bandor Éva pedig egyéb elfoglaltságai miatt a jövőben már vendégként lép színpadra Komáromban.