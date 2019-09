Nem egyéjszakás kalandra készülnek

Az események péntek délben kezdődnek és vasárnap éjfélig tartanak a művészeti fesztiválon, amely a drónfelvételek és az eladott karszalagok alapján tavaly százezer érdeklődőt vonzott a főváros utcáira, tereire, parkjaiba. A zárt térben kiállított, illetve korlátozott számú látogatót befogadni képes objektek és installációk ismét fizetősek lesznek, a háromnapos bérlet ára 15 euró, de idén vélhetően nem kell hosszú soroktól tartanunk, mert nem mindenki szombat este indul felfedező útra. A 15 évnél fiatalabbak számára a belépés mindenhová ingyenes lesz. Forgalomkorlátozást és útlezárásokat most nem terveznek, a villamosok és városi buszok azonban esténként sűrűbben közlekednek.

Az idei alkotások három csoportba oszthatóak: a kifejezetten nappali látnivalók déltől tekinthetők meg, a sötétet igénylő művek 19 órától, és lesznek időhöz kötött performance-ok, zenés produkciók, amelyekre pontosan kell érkezni. A tájékozódást és útvonaltervezést egy ügyes mobilapplikáció is segíti, hasonló a tavalyihoz, amelyet 24 ezren töltöttek le, de papír alapú térképeket is osztogatnak majd a szervezők.

Ez az ötödik Fehér éjszaka Pozsonyban, a nagyobb jubileum egy hét múlva, október 4. és 6. között lesz Kassán, ahol már tizedszer rendezik meg a fesztivált. Az ötletet Párizsból hozta egy ott tanuló fiatal hölgy, Zuzana Pacáková főszervező. Az eddigi gyakorlatot követve idén is lesz egy Duna-parti és egy belvárosi útvonal, amelyek mentén több mint harminc látnivaló várja az érdeklődőket, köztük néhány „világpremier”, azaz olyan alkotás, amelyek eddig nem turnéztak városról városra a Fehér éjszaka projekten belül, hanem Pozsonyban láthatóak először. Egyébként Ausztriától Ausztráliáig, Brazíliától Lengyelországig sok helyről érkeznek művészek és művek, emellett workshopokkal, filmvetítésekkel, élő zenével is készülnek – a kísérőprogramok száma túllépi az ötvenet.

A látványtervek és korábbi fotók alapján a legizgalmasabb beltéri installációk egyike a tavalyelőtt hatalmas sikert aratott „Hold-lufi” alkotójának új műve lesz. A brit Luke Jerram ezúttal egy hét méter átmérőjű földgömböt költöztet a Comenius Egyetem bölcsészkarának aulájába. Azt szeretné üzenni vele, hogy óvjuk a természetet és vállaljunk felelősséget bolygónk jövőéért. Idén több környezettudatosságra figyelmeztető alkotás is érkezik a fesztiválra, a teret például a francia Plastique Fantastique csoport foglalja el egy hatalmas buborékkal, ők jelenleg a Velencei Biennálén állítják ki egy másik installációjukat. A buborékot hulladékkal tömik meg, majd vasárnap délutánra kitakarítják, hogy a látogatók beléphessenek. Ez az installáció aznap beszélgetések és koncertek helyszíne lesz.

Ezt a mászókát az Eurovea környékén kell keresni (Képarchívum)

A River Parkba egy füstfelhőbe burkolózó űrrakétát telepítenek, a Duna-parti útvonalat egy kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas kötélmászóka is vonzóvá teheti. Kifejezetten gyerekek számára is készülnek alkotások: a Janko Kráľ parknál szörnyecskék emelkednek ki a Dunából, a Prímási-palota udvarán pedig interaktív árnyjáték várja a kicsiket, ahol beöltözhetnek varázslónak, tündérnek, és szerepelhetnek a mesében. A brazil VJ Suave esténként 20 órától sétálgató rajzolt figurákat vetít a belváros épületeire, akiket követni lehet.

A hazai művészek közül mi leginkább Lucia Luptáková site specific, azaz a helyszín adottságait kihasználó alkotását várjuk, amely a Šafárik téri nyilvános vécében látható majd. Ez az építészeti szempontból is izgalmas, föld alatti objektum fények és ködgép segítségével titokzatos, furcsa hangulatú hellyé változik, és a betérőknek az lesz az érzésük, hogy valami történik a lábuk alatt.

Bővebb információkat a www. bielanoc.sk honlapon találnak az érdeklődők.