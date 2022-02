Megvan a Ferrari szereplőgárdája

A Ferrari című filmet már régebben beharangozták, most a szereplőgárda is nyilvánosságra került. A produkciót Michael Mann amerikai rendező neve fémjelzi, aki az Az utolsó mohikán, vagy a Bennfentes rendezőjeként lehet ismerős, de készített reklámot Mercedes-Benz és Ferrari kocsi számára is. Mann egyébként már két évtizede dédelgeti az álmot, hogy vászonra vigye Enzo Ferrari élettörténetét. Adam Driveron kívül olyan sztárok játszanak majd a produkcióban, mint Penélope Cruz és Shailene Woodley. Driver végül Hugh Jackman helyett viszi a főszerepet, akit a produkció lehetséges főszereplőjeként emlegettek korábban, de Christian Bale neve is szóba jött. Penélope Cruz Enzo Ferrari feleségét, Laura Ferrarit alakítja majd, míg Shailene Woodley Lina Lardit játssza, akivel Enzo Ferrarinak viszonya volt az ötvenes években. A forgatókönyv Brock Yates Enzo Ferrari életrajzát feldolgozó, 1991-es könyvén alapul. A történetről egyelőre annyit tudni, hogy 1957-től követi az olasz márka történetét. Enzo Ferrari életében ekkor komoly fordulat állt be, miután fia, Dino 1956-ban meghalt. A produkció azt állítja középpontba, hogyan építette újra fel az életét és a cégét Ferrari, annak érdekében, hogy az istálló megnyerje a Mille Miglia versenyt. A filmet idén tavasszal kezdik forgatni Olaszországban.

Enzo Ferrari egyébként 1929-ben alapította meg cégét, a Scuderia Ferrarit, a Ferrari versenyistállóját, a negyvenes évektől pedig már a saját neve alatt tervezett autókat. A Ferrari márka 1950, azaz a kezdet óta szerepel a Formula–1 versenyeken.

Enzo Ferrariról szóló életrajzi produkció készítése már korábban is szóban forgott. Al Pacino főszereplésével például még 2004-ben terveztek egy filmet, ezt Sidney Pollack rendezte volna. A terveket azonban végül leállították, ezt követően pedig már Michael Mannt emlegették a produkció lehetséges rendezőjeként.