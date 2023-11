Megjelent a Beatles utolsó dala

A Now and Then című dalt 45 évvel ezelőtt kezdte írni John Lennon, azt követően, hogy a zenekar 1970-ben feloszlott. Lennon New Yorkban demót is készített a készülő dalhoz, melyet halála után felesége, Yoko Ono az egykori zenekar tagjainak adta. Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr Lennon demóiból készítette el a kilencvenes évek közepén a Free As a Bird és a Real Love című dalokat. A Now and Thennel azonban nem tudtak mit kezdeni a felvétel gyenge minősége miatt.

Amihez akkor nem állt még rendelkezésükre megfelelő technológiai háttér, azt most a mesterséges intelligencia alkalmazásával valósulhatott meg. Lennon felvételéből elsősorban a vokált és a zongoraszót kellett szétválasztani, illetve kiszűrni a háttérzajokat. A technológiát az új-zélandi rendező, a Gyűrűk urát is jegyző Peter Jackson cége fejlesztette ki. Jackson ezt a technológiát alkalmazta már a 2021-es The Beatles: Get Back című dokumentumsorozatában is, amely az 1970-es Let It Be című album keletkezésének körülményeit tárja fel, és amelyben számos, a nagyközönség számára addig ismeretlen felvételt használt.

A most napvilágot látott dalba, melyet a még két élő Beatles-tag, Paul McCartney és Ringo Starr tavaly vett fel, Lennon felvételei mellett Harrison 1995-ben felvett gitárszólamai is bekerültek.