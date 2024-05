Elhunyt Tompos Kátya színésznő

„Nagyon sokat jelentett számára, hogy betegsége hírére az ország egy emberként mozdult meg és fejezte ki támogatását valamilyen formában, ez a szeretet erőt adott neki és reménnyel töltötte ki utolsó heteit. Kátya halála előtt rendelkezett azokról a lehetőségekről is, ha az összegyűlt összeg meghaladja a kezelése költségeit vagy – mint sajnos jelen esetben – ha nem lesz lehetősége befejezni. Mivel mindannyiunkat váratlanul érte, hogy Kátya bár keményen és kitartóan küzdött a betegséggel, mégis alulmaradt ebben az igazságtalan küzdelemben, nem volt lehetőségünk egyeztetni jogi és pénzügyi szempontból akarata kivitelezhetőségéről. Várhatóan egy hét múlva tájékoztatunk mindenkit az összegyűlt pénz sorsáról, illetve a megmaradt támogatás visszatérítésének lehetőségéről.

Még egyszer köszönjük a család nevében, hogy megmutattátok az elmúlt hetekben Kátyának, mennyire szeretitek. Nyugodj békében, sosem fogunk elfelejteni!“

Május elején derült ki, hogy a színésznő évek óta egy olyan ritka daganatos betegséggel küzd, amit Magyarországon nem tudnak kezelni. „Mivel a külföldi gyógykezelésének jelenlegi fázisait az állam nem finanszírozza, az eddig felmerült költségek már felemésztették Kátya anyagi kereteit, tartalékait, valamint a barátai által korábban összegyűjtött összeget” – írta akkor a Fábián Juli Emlékalapítvány, amely a május 25-i jótékonysági gálát szervezte.

A Szeretünk Kátya címet viselő est a Szegedi Nemzeti Színházban zajlott le hétszáz fős közönség előtt. A színésznőt közeli barátja és alkotótársa, Hrutka Róbert zenész telefonon hívta fel a helyszínről. Ő volt a gála rendezője és ő állította össza a műsort. „Szerettem volna, ha tudja, hallja a saját fülével, hogy milyen sokan szeretik. Hogy ha csak a nevét kimondják, zúg a taps, és hogy milyen sokan bíznak a gyógyulásában. Kátya hallotta, és tudom, hogy nagyon jólesett neki” – mondta el a zenész másnap a Metropolnak. „Mikor Kátya néhány barátjával, kollégájával és a Fábián Juli Emlékalapítvánnyal úgy döntöttünk, hogy belevágunk ebbe az akcióba azért tettük, mert úgy éreztük nincs más remény, nincs más lehetőség. Kátya az utolsó pillanatig a nyilvánosság teljes kizárása mellett igyekezett minden lehetőséget megragadva gyógyulni, küzdeni, de egyedül elérte a határait“ – tette hozzá Hrutka Róbert.

A gyűjtéshez azóta több más szervezet is csatlakozott, és három nappal ezelőtt a következőt közölték a szervezők: „Nemcsak erre a gyógykezelés költésge gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk.”

Az anyagi segítség azonban túl későn jött. A család ma reggel arra kérte a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben gyászukat – egyelőre nem szeretnének többet mondani.

Tompos Kátya 1983. március 13-án született Budapesten. Édesanyja orosz származású. Már gimnazistaként tudta, hogy színész szeretne lenni, Földessy Margit stúdiójába járt. A Színház és Filmművészeti Egyetem operett-musical szakán szerzett diplomát, 2004-ben Edith Piaf Mylord című dalával megnyerte a színművészeti egyetem dalversenyét. Két évig a József Attila Színház tagja volt, majd a Bárka Színház következett, 2008 és 2018 között pedig a Nemzeti Színház társulatának tagja volt.

Énekes szerepei is figyelemreméltóak: fellépett többek között Goran Bregoviccsal, a Budapest Klezmer Banddel, Hrutka Róberttel, valamint a Söndörgő zenekarral Indiában is. 2013-ban Keresztül Európán címmel jelent meg első szólólemeze, amelyen angol, francia, bolgár, magyar és orosz nyelven énekelt.

Tompos Kátya több filmben is főszerepet játszott. Országos ismertséget szerzett a Valami Amerika 2-ben (2008), majd a Poligamy (2009) és a négy szereplős Köntörfalakban című kamaradráma következett (2010). A Nőm, nejem, csajomban (2012), a Coming outban (2013) és a Valami Amerika 3-ban (2018) is fontos szerepet kapott. Utolsó filmes alakítása a Most van most-ban volt 2019-ben.

Színészi alakításait 2005-ben Máthé Erzsi-díjjal ismerték el, 2007-ben a Bárka Színházban a legjobb színésznő közönségdíját nyerte el. 2009-ben Gundel Művészeti Díjjal, 2010-ben Junior Prima Díjjal tüntették ki. 2014-ben Jászai Mari-díjat kapott. 2019-ben átvehette a Vidor fesztivál legjobb női szereplőjének díját a Varsói melódiában nyújtott alakításáért.

Mi egy vidám, felszabadult, parodisztikus videóval búcsúzunk tőle, amelyet a koronavírus-járvány első hulláma alatt posztolt Facebook-oldalán. Ekkor még nem mutatkoztak rajta a betegség jelei.