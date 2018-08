Lehet-e Koszovó menő hely?

A címben felvetett kérdés költői, mert miért ne lehetne. A baj csak az, hogy ennek a kis országnak rossz híre van, illetve a fejlett Nyugaton alig ismerik. Segíthet ezen egy fesztivál?

Az országimázsnak mindenképp jót tehet egy világsztár, és Dua Lipa már majdnem az – felfutóban levő, trendi popénekesnő, egyelőre egy albummal, de számos fontos megjelenéssel, díjjal, jelöléssel, együttműködéssel és fesztiválszerepléssel. Augusztus 22-én volt 22 éves, vagyis előtte az élet, és ha így folytatja, akár a 21. század Madonnája – vagy legalábbis Pinkje – lehet belőle.

Ráadásul van mögötte egy sztori, amely nemcsak a producereket hatja meg, hanem a rajongókat is: a koszovói albán család Londonba menekült, a kislány ott született 1995-ben, aztán az otthoni helyzet javulását követően egy időre visszatelepültek Pristinába. Azért költöztek ki ismét, hogy az akkor 16 éves Dua elit londoni művészeti iskolába járhasson, és minden esélye meglegyen az énekesnői karrierre, mert édesapja látta benne a tehetséget.

A lánya érvényesülése érdekében mindenre kész apuka anno Beyoncé mögött is ott állt, és hát látjuk az eredményt. Dukagjin Lipa, a büszke apa annak idején maga is zenésznek készült, volt egy eléggé sikeres rockbandája, de albánul énekelni Jugoszláviában nem tűnt biztos megélhetésnek, ezért szülei tanácsára inkább fogorvosi tanulmányokba kezdett.

Pár hete pedig fesztivált szervezett Pristina legnagyobb parkjában, Sunny Hill Festival néven, ahol saját lánya volt a fő attrakció. Aki egyébként 2016-ban lépett fel utoljára Koszovóban, azóta bejárta az egész világot, és olyan előadókkal dolgozott, mint Sean Paul, Calvin Harris és Martin Garrix, a világ első számú DJ-je (ha hihetünk az ilyen rangsoroknak).

Dukagjin Lipa a fesztivállal változtatni akart Koszovó nemzetközi megítélésén, bizonyítani szerette volna, hogy Pristina egy jó hely, akár turisták is felkereshetik. Hogy a zene összeköti az ott élő szerbeket és albánokat, hogy a jót közösen is lehet élvezni, sőt, akár a szomszédos Szerbiából, Albániából, Montenegróból és Macedóniából is át lehet merészkedni a fesztiválra.

És csodák csodája, így is történt, bár főleg albánok alkották a mintegy 15 ezer fős közönséget. Dua Lipára most mindenki kíváncsi, hiszen dalai tavaly és idén is sok országban vezették a slágerlistákat, amellett, hogy Nagy-Britanniában Adele óta nőként neki sikerült először a hivatalos lista élén debütálnia (a New Rules című dallal). És persze büszkék is rá a helyiek, a sajátjuknak tekintik, hiába született Londonban: hiszen 12–16 éves kora között Pristinában élt, folyékonyan, akcentus nélkül beszél albánul. Ezt a színpadon, a dalok közti felvezetőkben is sokszor bizonyította – szinte alig szólalt meg angolul. Ráadásul piros-feketébe öltözött a nagy eseményre, ezek Albánia színei. Az ott prezentált műsort pedig két napra rá nekem is volt szerencsém megtekinteni a budapesti Szigeten, és bizony: látványos, profi, zeneileg is kikezdhetetlen, a saját műfajában világszínvonalú produkció volt. Ugyanezt láthatták Pristina polgárai is, továbbá a nemzetközi sajtó, amelynek jelenlétéről Lipa apuka szintén gondoskodott. Még a New York Timesnak is volt ott újságírója. Tőle tudom, hogy albán nemzeti ünnepre emlékeztetett a fesztivál, a közönség albán zászlókat lengetett, albán címerrel díszített pólókban, dzsekikben feszített, és a hazai fellépők zöme szintén albán nemzetiségű volt – konkrétan egyetlen szerb zenekar lépett fel. A hangulat felemelő volt, semmiféle incidens nem történt, a külföldiek pedig oda-vissza voltak a várostól és a rendezvény színvonalától. Egyébként Martin Garrix, valamint az amerikai rapper, Action Bronson is fellépett, akinek az apja szintén albán. A hazai mezőnyben pedig szépen elfért a most 49 éves Dukagjin Lipa egykori zenekara, az ODA is. A fő szervező zárás után azt mondta, jövőre már könnyebb dolga lesz, mert a sikernek köszönhetően az eddig vonakodó nemzetközi sztárokat egyszerűbb lesz leszerződtetnie. (Például Rita Ora is albán származású, ha már itt tartunk.)

A Sunny Hill Festivalnak persze ellendrukkerei is szép számmal voltak, akik szerint ez nem más, mint egy nagyszabású családi vállalkozás, amellyel Lipa apuka még jobban meg akarja szedni magát, ehhez találta ki a hazafias körítést. Tény, hogy sok támogató épp emiatt szállt be a projektbe, mások meg azért, mert a siker borítékolható volt, és presztízs-szempontból sem akartak kimaradni. Sokan drágállták az 55 eurós napijegyeket, ami Dua Lipa célközönségének, azaz a 12–24 éveseknek eléggé húzós ár – viszont volt diákkedvezmény, sőt, családi kedvezmény is. Dukagjin Lipa szerint senkinek egy szava sem lehet, mert világszínvonalú rendezvényen szórakozhattak, ahová csak a színpadtechnikát 2 millió euróért bérelték Romániából.

A New York Times-os kolléga találkozott a helyszínen egy svájci tinilánnyal, akinek az édesapja hajlandó volt 24 órát vezetni, hogy lánya láthassa a kedvencét, Dua Lipát. Hiába, az apukák fantasztikusak tudnak lenni, ha akarnak.