Kiket hallgattunk a legtöbbet 2024-ben?

Az amerikai dalszerző-énekesnő az 50 állomásos Eras Tour kellős közepén, tavaly áprilisban jelentette meg The Tortured Poets Department című albumát, vagyis volt alkalma promotálni az új dalokat, amelyek nagy teret kaptak a mintegy háromórás koncertprogramban. Az albumból világszerte 5,6 millió fogyott CD-n és bakeliten, ezzel egyidőben az énekesnő korábbi lemezei iránt is megnőtt az érdeklődés. A rajongók közül sokan több formátumban is megvették kedvencük lemezeit, amelyek különböző speciális borítókkal is elérhetőek – a gyűjtők kedvéért. Ráadásul Taylor Swift újra felvette korai albumait „Taylor’s Version” jelöléssel. Hivatalosan azért, hogy megszabaduljon a kiadók által rákényszerített hangszerelésektől, illetve saját kezébe vegye a karrierjét, de nyilván a további profitlehetőséget is figyelembe vette, számítva arra, hogy sokan meghallgatnák az ismert dalok új változatait.

Az énekesnő ennek (is) köszönhetően zsinórban harmadszor ért el rekord-hallgatottságot. Összesen ötödik alkalommal végzett a globális lista élén, először 2014-ben lett első, majd 2019-ben ismét.