Jön a Viva Musica!

Az idén 15 éves fesztivál eddigi legnagyobb trófeáinak a Michael Nyman Bandet, Philip Glasst, Dmitrij Hvorosztovszkijt, valamint John Malkovich szimfonikusokkal előadott projektjét tartják, és a beharangozó sajtótájékoztatóra azt is összeszámolták, hányan léptek fel eddig a fesztiválon. Nos, összesen 395 koncert zajlott Pozsonyban az elmúlt 14 év alatt, 385 fellépővel, azaz néhányan többször is meghívást kaptak erre a rendezvényre. A fizető nézők száma is tekintélyes: eddig 145 ezren váltottak jegyet valamelyik koncertre, amelyek közül többet a szabad ég alatt, például a pozsonyi Fő téren, vagy az Eurovea bevásárlóközpont előtt rendeztek.

Idén két hónap alatt kilenc koncertet kínál a fesztivál, amelyekben csak az a közös, hogy a komolyzene feltörekvő, fiatal sztárjai közül válogattak olyanokat, akik bátran nyitogatják azt a bizonyos műfajok közötti páncélajtót. Van köztük, aki tizenöt évvel ezelőtt még egy heavy metal zenekarban zúzott, ma pedig a kísérleti elektronikára épült kortárs komolyzene csillaga. A Viva Musica! idei headlineréről, az izlandi Ólafur Arnaldsról van szó, aki legújabb, Re:member című projektjével érkezik a Régi vásárcsarnokba július 4-én. A zene mellett a látvány is érdekesnek ígérkezik, a főszereplő ugyanis egy olyan zongorán játszik, amelyet összekötnek két másik zongorával. Ezek szintén reagálnak minden egyes leütésére, egy algoritmus alapján. A koncert fényeit is a hangok befolyásolják, azaz a zenekarnak nincs két egyforma fellépése.

Arnalds egyébként a Viva Musica! történetének első izlandi vendége, és idén érkezik a második is, Víkingur Ólafsson zongoraművész-zeneszerző személyében (augusztus 16.), akit olyanok hívnak rendszeresen stúdióba, mint Björk vagy Philip Glass. Látványos videoklipekkel támogatja meg zenéjét, csakúgy, mint a szerb-francia hegedűművész, Nemanja Radulović, aki rocksztárokhoz hasonló népszerűségnek örvend, és 14 éves korától járja a világot. Pozsonyba augusztus 7-én érkezik kamarazenekarával.

A világjárók között egy hazai formációt is találunk, a klasszikus zenét és a dzsesszt házasító, igényes, ám könnyen fogyasztható zenét játszó Janoska Ensemble-t. A három Janoska fivér, valamint sógoruk alkotta kvartett pár év alatt nemzetközi hírnévre tett szert, lemezeik a Deutsche Grammophonnál jelennek meg, a legutóbbit pedig az Abbey Road stúdióban rögzítették. Nem véletlenül: a Revolution című korong továbbgondolt Beatles-dalokat tartalmaz. Nem átiratokról van szó, csupán motívumokat használnak a híres dalokból, amelyeket saját improvizációikkal egészítenek ki. Az album aranylemez lett, méghozzá Németországban. A június 27-i koncertet követően decemberig már nem is lépnek fel Szlovákiában, úgyhogy aki látni akarja őket, ne szalassza el ezt a lehetőséget.

Az opera és a humor közelebb állnak egymáshoz, mint gondolnánk. Ezt bizonyítja az a remek énekesekből álló spanyol formáció, amely paródiába hajló, színházi eszközöket is felvonultató esttel kápráztatja el és nevetteti meg a műfajtól idegenkedőket is. Nagy a kereset irántuk, évente 50 országban lépnek fel, ők az Opera Locos (július 18.).

Bach zenéjével, elektronikával és öt csellóval „bűvészkedik” Peter Gregson a nagy evangélikus templomban (július 27.). A skót muzsikus gyakran rándul át a popzenébe, például Ed Sheeran és Rag'n'Bone Man telefonszáma is megvan neki, de ő írta a BBC Sherlock Holmes-sorozatának díjnyertes zenéjét is.

Június 31-én hazai sztárok, Jana Kirschner, Katarzia, Dan Bárta és a Korben Dallas lép fel szimfonikus zenekarral, augusztus 28-án pedig Pavol Barabáš dokumentumfilmrendező előtt tiszteleg a fesztivál egy különleges, zenés esttel.

A kilencedik koncert a Yamaha új versenyzongorájának tündöklése lesz az Eurovea bevásárlóközpont előtt, 500 fejhallgatós néző számára, Silent Piano címmel. Ennek a dátuma még egyeztetés alatt áll, az viszont bizonyos, hogy nem sértik meg a csendrendeletet...