Íme, a koncertipar jövője

Az egyébként 25 ezres befogadóképességű helyszínen 500 ilyen emelvény lesz, maximum 2500 embert engednek be, a jegyárusítás kizárólag online zajlik.

A kezdeményezés az egyik vezető angliai promótertől indult, aki megelégelte, hogy a koronavírus-járvány miatt nem tud fellépési lehetőséget biztosítani az „istállójába” tartozó zenekaroknak. Az SSD Concerts addig lobbizott a newcastle-i városvezetésnél, amíg engedélyt nem kapott, hogy saját pénzből felépítse a különleges helyszínt.

A Virgin Money Unity Arenában a tervek szerint augusztus és szeptember szeptember folyamán olyan rég nem látott, vagy az elmúlt időszakban új albumot kiadó csapatok lépnek fel, mint a Supergrass, a Two Doors Cinema Club, a Maximo Park, illetve az idei trencséni Pohoda Fesztiválra (hiába) várt The Libertines. Ez utóbbi zenekar egyik alapítója, Carl Barat egy interjúban elmondta, hogy kissé tart ugyan a szokatlan kihívástól, de ez még mindig jobb megoldás, mint az autós koncertek, ahol a közönség egy zárt térben, kis hangszórókon keresztül kénytelen élő zenét hallgatni, így nem kaphat igazi koncertélményt. (Angliában a Live Nation már 12 autós koncertet szervezett olyan sztároknak, mint Dizzee Rascal, a The Streets vagy a Kaiser Chiefs).

Az új aréna kiszolgáló személyzete speciális képzést kap, a nézőkkel már a beengedésnél betartatják a megfelelő távolságot. Az együtt (szigorúan egy járművel vagy közös taxival) érkező kis csoportok nem mozoghatnak szabadon a helyszínen, hanem egyenesen az általuk lefoglalt emelvényre kísérik őket. A torlódást elkerülendő előre meghatározott időpontban kell a kapunál lenniük. Egy emelvényre legtöbb öt személyt engednek fel. A koncert ideje alatt a mosdóba csak egyesével mehetnek, odabent szájmaszkot kell viselniük. Frissítőt egy applikáción keresztül rendelhetnek a helyszínen működő büfékből, motoros pincér viszi ki a rendelést szájmaszkban, védőkesztyűben. A nézőknek nem lesz kötelező eltakarniuk az arcukat, de tilos lesz átmenniük egyik emelvényről a másikra, és távozáskor is „rendezett sorokban” kell elhagyniuk a helyszínt.

A szigorú szabályok ellenére a jegyek már a szeptemberi dátumokra is gyorsan fogynak, pedig alig egy hete hozták nyilvánosságra a fellépők névsorát. Úgy tűnik, igazuk volt a szervezőknek: a brit közönség ki van éhezve a könnyűzenei koncertekre, szeretné élőben látni kedvenceit. (A jegyárak 25-40 euró között mozognak fellépőtől függően, csoportonként további 20 fontot számítanak fel az emelvény „bérléséért”, de némi felárért akár kétszemélyes emelvény is foglalható.) A szervezők minden alkalomra félretesznek bizonyos számú ingyenjegyet az egészségügyi dolgozók számára.

A SSD Concerts négy klubot működtet és két fesztivált is szervez Észak-Angliában. Mivel az összes rendezvényük meghiúsult, így próbálnak a felszínen maradni. A The Guardian szerint most minden szem Newcastle-ra szegeződik, a nemzetközi koncertszakma feszülten figyeli, hogyan sikerül ez a kísérlet.

Az angliai koncerthelyszíneket tömörítő szövetség (Music Venue Trust) júniusi felmérése szerint a britek 36 százaléka tartaná veszélytelennek a koncertlátogatást, ha augusztusban kinyitnának a klubok.