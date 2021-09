Idén 17 napig tart a Fehér éjszaka Pozsonyban

A szervezők hazánk legnagyobb kortárs művészeti rendezvényének tartják a Fehér éjszaka (Biela noc) nevű projektet – nem is alaptalanul. Pozsony ilyenkor egy óriási kiállítóhellyé alakul. Idén sokkal tovább láthatók a művek, holnaptól október 3-ig.

Egy hétvége helyett tehát 17 napon át tart a fesztivál. A változtatást a járványhelyzet indokolja: az előző években akkora tömeg volt a belvárosban, hogy az autós forgalom is akadozott. Tavaly viszont pár nappal a kezdés előtt le kellett fújni a rendezvényt.

Mindhárom hétvégén külön attrakciókkal, performanszokkal, koncertekkel is készülnek a szervezők, érdemes a www.bielanoc.sk oldalt böngészni. A több helyen osztogatott kis térkép mellett egy applikáció is segít a tájékozódásban.

Zuzana Pacáková, a rendezvény ötletgazdája és művészeti vezetője úgy válogatta össze a mintegy 60 objektet és installációt, hogy azok bírják az időjárás viszontagságait. A művek 98 százalékát szabadtéren állítják ki – szintén a járványhelyzet miatt. „Annyi csalódás ért az elmúlt évben, annyiszor kellett újratervezni mindent, hogy most biztosra akartam menni. Ezek a művek akkor is láthatók lesznek, ha szigorúbb intézkedéseket rendelnek el. Akár lockdown esetén is színesebbé tehetik a boltba igyekvők napjait” – mondta a kurátor.

A kiállító művészek most zömmel hazaiak (köztük Németh Ilona és Cséfalvay András), csupán néhány cseh és lengyel résztvevő lesz, a bizonytalan logisztika miatt. A művek többsége vadonatúj, erre az alkalomra készült, ami persze nem zárja ki azt, hogy később „turnéra” induljanak velük idehaza és külföldön. Egy olyan szobor is látható lesz a nagyközönség számára, amelyben eddig csak a támogatóként beszálló Szlovák Takarékpénztár székházának dolgozói, illetve az ügyfelek gyönyörködhettek. A monumentális alkotás címe Sky, és a banképület belső udvarát díszíti. Az elkövetkező három hétvégén zenei aláfestést és speciális világítást is kap majd.