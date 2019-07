Hozzáadott érték a Szigeten

A nagyszínpados koncertek közötti átállások a legunalmasabb 20-25 percek a közönség számára. Az ember vagy marad nehezen kiharcolt helyén, az első sorokban, vagy ilyenkor indul el „utántölteni”, több száz társával együtt. Nos, a szervezők idén ezt a holt időt is igyekeznek tartalommal megtölteni.

Olyan performanszokra és rövid felszólalásokra lehet számítani, amelyek a jelenleg zajló társadalmi változásokra és az ezzel kapcsolatos kollektív felelősségünkre hívják fel a figyelmet. A fesztiválozók hallhatják például Jane Goodall világhírű főemlőskutatót, az ENSZ békenagykövetét, aki 85 évesen is fáradhatatlan, 300 napot utazik egy évben, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára, fogyasztási szokásaink környezetkárosító hatásaira. Neki köszönhetően tudjuk, hogy a csimpánzok sokkal közelebbi rokonaink, mint korábban gondoltuk. Munkája során ráébredt, hogy az állatok száma rohamosan csökken és élőhelyeik egyre zsugorodnak. Létrehozta a világ számos országában működő Jane Goodall Intézetet, több könyvet írt, és rengeteg előadást tart. A Szigeten helyet kap a magyarországi Jane Goodall Intézet is, melynek önkéntesei csimpánz-örökbefogadó programjukat népszerűsítik.

Al Gore, volt amerikai alelnök, a klímaváltozás ellen harcoló Climate Reality Project alapítója videóüzenetben szól a fesztiválozókhoz. Gondolatait Rosa Anders és Milan van der Meulen aktivisták egészítik ki a helyszínen. Rosa 13 éves korában a legfiatalabb résztvevőként végezte el Al Gore környezetvédő tréningjét, Milan pedig amellett, hogy Hollandia három legsikeresebb fiatal befektetőjének egyike, fáradhatatlanul küzd, hogy megoldást találjon a klímaváltozás által jelentkezett krízis megoldására.

A Sziget nagyszínpadára várják Emi Mahmoud költőt, aktivistát is, aki egykori menekültként sorstársai és a hátrányos helyzetű közösségek helyzetére igyekszik felhívni a figyelmet. Megindító beszédei világszerte tömegeket mozgatnak meg, ő pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy felhívásai minél több emberhez eljussanak. Mióta 2016-ban diplomát szerzett a Yale Egyetemen, együtt dolgozott a dalai lámával és számos nemzetközi vezetővel, szervezettel, valamint tagja volt annak a tizenkét fős testületnek, akik meghívást kaptak a Fehér Házba egy kerekasztal-beszélgetésre az USA akkori elnökével, Barack Obamával.

Társadalmi problémák által ihletett saját koreográfiájával érkezik az amerikai Drew Dollaz is, aki utcai táncosként elképesztő hajlékonyságával vált világhírűvé, és több mozgásforma ötvözésével alakította ki saját stílusát. Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Madonna, Rihanna vagy Skrillex. A tánc mellett több emberi jogi kérdésben is igyekszik hallatni a hangját, fókuszában az öngyilkossághoz vezető gyermek- és tinédzserkori megfélemlítés, kiközösítés, illetve a szegénység és az oktatás hiányából eredő problémák állnak. Szabadidejében fiatal táncosokat oktat nemzetközi szinten.

Egy másik táncprodukció is helyet kap a Love Revolution elnevezésű új „műsorsávban”. Dakota és Nadia két svájci művész, akik a tánc segítségével igyekeznek elmondani, amit szavakkal nem lehet. Koreográfiájuk a családon belüli erőszak kérdését járja körül. Egy olyan pár történetét mesélik el, akik kapcsolata börtönné válik. A darab szerelemről és gyűlöletről, sérülésekről, félelemről, valamint áldozatokból váló elkövetőkről szól.

A Love Revolution üzeneteit hivatottak erősíteni a Civil Szigeten résztvevő szervezetek is, melyek saját munkájuk megismertetésén túl a civilek közéleti szerepvállalásának fontosságára hívják fel a figyelmet. A környezettudatos gondolkozás erősítését szolgálja programjaival a Green Sziget Center nevű új helyszín is.

A Magic Mirror sátor a másság elfogadását, a toleranciára való nevelést tartja küldetésének. Ezen a helyszínen az LMBTQ közösség problémáiról, illetve a többségi társadalomhoz fűződő kapcsolatukról lesznek beszélgetések, filmek, performanszok az esti show-műsor és éjszakai parti mellett.

A Sátor Határok Nélkül negyedik éve járja körbe a migráció problémáit, idén is izgalmas programmal készülnek: a Sziget Portal egy olyan élő stúdió, amely kapcsolatot teremt a világ különböző tájain található hasonló stúdiókkal. A Sziget látogatói kommunikálhatnak az iraki Erbil város, a palesztin Gáza, az afganisztáni Kabul és a nigériai Lagosz mellett számos észak-amerikai és nyugat-európai város kihelyezett portáljaival. Minden bejelentkező városban civilek és művészek közvetítenek üzeneteket a Sziget látogatóinak, akik szintén üzenhetnek a többieknek.

A Karaván Sátor, amely tavaly sikeresen debütált, idén már Global Village-ként jelentkezik, ahol a roma kisebbség kultúrája mellett más országok, régiók kisebbségei is bemutatkozhatnak zenéjükön keresztül. Egy autentikus indiai utazócirkusz, a rádzsásztáni Circus Raj is színesíti a helyszín kíná