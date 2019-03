Holnaptól táncszínházi nevelési előadások Pozsonyban

A héten az eddigiektől eltérően nem ők utaznak, hanem Pozsonyba, az Ifjú Szivek Táncszínházba várják a középiskolás csoportokat, napi két alkalommal. A tizenévesek mellett ezúttal a felnőttekre is gondoltak, március 9-én este nekik játsszák az előadás kissé átalakított, „passzívan” is nézhető verzióját. Ez főleg azoknak a szülőknek lehet rendkívül hasznos, akik most indítják útnak gyerekeiket a nagy betűs életbe, azzal a bizonyos batyuval.

A színházi nevelési előadásokon a nézők (általában osztályközösségek) a szereplők társaságában megbeszélik, értelmezik a látottakat. A Megtart, nemenged című darab fókuszában a szokások hatalma, a család támogató, illetve visszahúzó ereje, a belénk nevelt előítéletek állnak. Az, hogy mennyiben befolyásolja döntéseinket, meddig segít bennünket, és mikortól árthat nekünk az otthonról hozott útravaló.

A történet három fiatalról szól, akik a nagyvárosban, első munkahelyükön, egy bútoráruházban ismerkednek össze. Egy magyar és egy szlovák fiú, valamint egy roma lány élete változik meg gyökeresen rövid idő alatt. A folytatást, valamint a befejezést próbálják meg a nézők a szereplőkkel együtt kitalálni – ezúttal nem csak szavakkal, hanem mozgással is. A szereplők (többen profi táncosok) a színpadon beszéd helyett gyakran tánccal fejezik ki érzéseiket, egymáshoz való viszonyukat. Aztán – ahogy minden Vekker-előadásban –, egy kis csoportokban zajló beszélgetést követően a nézőknek is mozgással kell megfogalmazniuk gondolataikat. Akár „koreográfusként”, akár valamelyik karakter bőrébe bújva saját mozdulatsorokat találnak ki konkrét helyzetekhez, az alá- és fölérendeltségi viszony vagy éppen a generációs különbségek kifejezéséhez.

Az Ifjú Szivek táncosainak ezúttal beszélniük is kell, a vekkereseknek pedig táncolniuk, szóval kihívás volt ez mindkét csapat számára, de élvezték, hogy valami újat próbálhatnak ki. Eddig csak néhányszor játszották ezt az előadást, és a tapasztalatok alapján azt állítják, sokkal egyszerűbb bevonni a nézőket, mint gondolnánk, hiszen a mozdulatok általi kommunikáció jóval régebbi a beszélt nyelvnél.

A táncszínházi nevelési előadás hazánkban úttörő jellegűnek számít. Budapesten már voltak ilyen kezdeményezések, Nyugat-Európában, főleg a német nyelvterületen pedig régóta működő módszer a mozgás mint kifejező eszköz használata a diákoknak készülő előadásokban.

A Megtart, nemenged különlegessége, hogy a táncmozdulatok mellett slam poetryvel is találkozhatnak a középiskolás nézők – az egyik szereplő ugyanis az ismert magyarországi slammer, Horváth Kristóf (Színész Bob), aki saját szövegeivel színesítette a történetet.

Az előadás rendezője Sereglei András drámapedagógus, a Káva Kulturális Műhely tagja, a koreográfus Hégli Dusán, az Ifjú Szivek művészeti vezetője. Táncosok: Oláh Eszter, Sebő Veronika, Varsányi Ági, Baranyai Viktor, Lantos András és Hégli Bence. Színészek: Kuklis Katalin, Horváth Kristóf és Czuczor Nóra.