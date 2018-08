GALÉRIA: Dübörög a Sziget fesztivál

Közép-Európa legnagyobb és leglátványosabb multikulturális (de leginkább mégiscsak könnyűzenei) fesztiválja tegnap kezdődött, de a sátorhelyek kedd estére már nagyjából beteltek. A szervezők látogatócsúcsra számítanak, ami 500 ezer embert jelent, és rekkenő hőségre.

A végre igazán trendi line-up, úgy tűnik, megtette hatását, a húzónevek valóban mágnesként húzták azokat, akik a programkínálat alapján döntenek. Egymilliárd forinttal többet költött a Sziget idén a fellépőkre, összesen 8,6 milliárd forintot.

Az előzetes jegyeladások alapján várhatóan több mint 120 ezer külföldi érkezik a fesztiválra. Először fordul elő, hogy a magyarok után nem a hollandok lesznek a legtöbben, 15 ezren, hanem az angolok, mintegy 20 ezren. Ez több tényezőnek is köszönhető: újfajta kampánnyal jelent meg a brit piacon a Sziget, de nyilván az is sokat nyomott a latba, hogy idén nem volt Glastonbury fesztivál (a britek legnagyobb könnyűzenei seregszemléjét csak kétévente rendezik meg, és az ottani három nap körülbelül annyiba kerül nekik, mint egy hét Budapesten).

A húzónevek mellett a különleges látványvilág is hozzájárul az utazókedv növekedéséhez, hiszen a Szigeten fellépő kurrens világsztárok zöme több európai fesztiválon is fellép a nyáron. Ezért több pénzt fordítottak a szervezők a helyszín díszítésére, mint a tavalyi, 25. Sziget fesztiválon. Összesen 40 kilométernyi fényfüzér található a Szigeten, ehhez jön még 1000 lampion, illetve egyéb művészeti alkotások. Emellett igyekeztek növelni az árnyékos területek arányát, mivel az előrejelzések szerint végig, azaz jövő szerdáig kánikula várható. A hőség miatt az egyik legkedveltebb helyszín biztosan a Sziget Beach lesz. A szervezőknek szerencséjük volt, mert a Duna alacsony vízállása miatt az eddigieknél nagyobb területet tudtak kialakítani, ahol a fesztiválozók bemehetnek a vízbe, így egy időben összesen ezren pancsolhatnak. A Sziget Beach idén is a sziget északi csücskében található a Cökxpon Chill Garden mögött, ahol árnyékos területen lehet pihenni, társasozni, illetve bizonyos időpontokban akár jógázni is.

Újdonság, hogy idén a karszalaggal is lehet fizetni a fesztivál területén, megszűnt a A Festipay kártya (és vele az 500 forintos letéti díj). A karszalagot egy mobil-applikáción keresztül lehet feltölteni. A környezetvédelem érdekében bevezették a re:poharat, amivel a számítások szerint másfél millió eldobható műanyag poharat spórolnak meg. Ezért 450 forintot kell fizetni, utána ingyenesen cserélik. Ha valaki nem akarja egész éjjel magával hordani, a pultokban kérhet egy tokent, hogy ne kelljen újra fizetnie a pohárért.

A jövő hétfői napijegyek bármelyik percben elfogyhatnak, de a mai napot leszámítva mindegyik napra viszonylag kevés jegy áll rendelkezésre. Fontos, hogy a jegyeket idén is csak személyi igazolvány ellenében lehet karszalagra cserélni, hogy mindenki azonosítható legyen. A tavalyinál nagyobb tömeg miatt ajánlatos minél korábban elindulni, számítani a sorban állásra, különösen a hétvégén, illetve hétfőn.

Egy jól felszerelt, 600 fős egészségügyi bázis működik a helyszínen, ahol orvosok és ápolók látják el azokat, akikkel valamilyen baleset történik. Emellett 300 tűzoltó és 1200 biztonsági őr ügyel a fesztiválozók testi épségére. 1200 mobil wc-t és 600 angol wc-t állítottak fel, újdonságként pedig több helyen tettek ki kézfertőtlenítőket.

Budapest tömegközlekedése is átalakul a fesztivál miatt: több éjszakai járat sűrűbben jár, és rendkívüli hajó-, illetve buszjáratok is közlekednek. A H5-ös HÉV szintén sűrűbben jár, éjjel is közlekedik. A nagykörúti villamosok éjszaka gyakrabban indulnak. Parkolni viszont egyáltalán nem lehet a Sziget bejárata körüli utcákban, az autós forgalmat elterelik a rendőrök, akik egyébként a gyalogos forgalmat is irányítják.