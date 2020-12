A Warner Bros. új filmjeit egyidejűleg mutatja be moziban és az HBO Maxon

A hollywoodi stúdió már korábban közölte, hogy a Wonder Woman 1984 című képregényfilmjét karácsonykor a mozikban és az HBO Maxon is megnézheti a közönség - emlékeztetett rá a BBC News.

Az HBO Max jelenleg Európában még nem érhető el. Andy Forssell, az HBO Max Global vezetője azonban az HBO magyarországi képviseletének tájékoztatása szerint csütörtökön bejelentette, hogy az HBO európai streamingszolgáltatásait 2021 második félévében elkezdik átállítani a jelenleg elérhető HBO GO szolgáltatásról az HBO Max szolgáltatásra.

A mozifilmeket először hagyományosan több hónapig a filmszínházak forgalmazzák, s csak ezt követően teszik őket elérhetővé más platformokon. A világjárvány miatt azonban nagyon sok mozi zárva tart, s ez nagy érvágás a filmstúdióknak is.

A Warner Bros. a helyzetet mérlegelve határozott úgy, hogy minden 2021-re tervezett bemutatójával az HBO Max tartalmát gazdagítja. Az HBO Max a Warner Bros anyavállalatának, az AT&T médiavállalatnak a streamingszolgáltatása.

Ann Sarnoff, a WarnerMedia Studios elnök vezérigazgatója a döntést azzal magyarázta, hogy a pandémia miatt kreatív megoldásokat kellett találniuk. "Senki sem szeretné náluk jobban ismét a filmvásznon látni a filmeket" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy tisztában vannak azzal, hogy milyen fontos a filmek mozis bemutatása, de a jelenlegi helyeztben meg kell találniuk az egyensúlyt, hiszen valószínű, hogy a legtöbb amerikai mozi még jövőre is csak csökkentett kapacitással tud majd működni.

Tavasszal a legnagyobb mozilánc, az AMC minden Universal-filmet kitiltott a filmszínházaiból, miután a stúdió bejelentette, hogy új megjelenéseit egyidejűleg hozza forgalomba a mozikban és online. A két vállalat aztán abban állapodott meg, hogy 17 nap mozis forgalmazás után a Universal filmjei bekerülhetnek a digitális szolgáltatásba.

Sarnoff a most bejelentett döntést "kivételes, egyéves tervnek" nevezte, ami lehetővé teszi, hogy a moziba járók, akiknek jelenleg erre nincs módja, vagy még nem készek rá, hogy visszatérjenek a filmszínházakba, megnézhessék a 2021-ben megjelenő filmjeiket. Sarnoff szerint a döntéssel a filmek szerelmesei és a mozisok is jól járnak.

A Warner Bros. jövőre 17 film, köztük a Mátrix 4, a Dűne új feldolgozása, Lin-Manuel Miranda musicalfilmje, az In the Heights, A maffiózók előzményfilmje, a The Many Saints of Newark és a The Suicide Squad bemutatását tervezi. A 2021-es premierjei között van még Denzel Washington thrillere, a The Little Things, a Fred Hamptonról szóló életrajzi dráma, a Judas and the Black Messiah, a Tom és Jerry új változata, a Godzilla vs. Kong, a Mortal Kombat videojátékból készült film, az Angelina Jolie szereplésével forgatott Those Who Wish Me Dead című thriller, Démonok között 3 - Az ördög kényszerített című horror, a Space Jam: A New Legacy, a Reminiscence című sci-fi Hugh Jackmanel, a Malignant című horror és Will Smith teniszdrámája, a King Richard is - sorolta fel a Variety.com.

A Warner Bros. a lépéssel egyúttal jelentős lökést ad a Netflix konkurensének szánt HBO Max steramingszolgáltatásnak, amely tavasszal indult.