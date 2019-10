Fiatal filmeseket támogattak

Mint közleményükben írták, a filmipar soha nem látott mértékben növekszik, emiatt viszont számtalan pályakezdő számára szinte elérhetetlenné vált a betörés. A felajánlott összegekkel, illetve egy 50 ezer fontos pénzjutalommal járó ösztöndíj segítségével őket szeretnék támogatni. A 150 évvel ezelőtt még mozdonyszínnek építtetett londoni Roundhouse játszó- és koncerthelyen tartott éves gálán a Schaffhausen Filmmaker Bursary Award nevű ösztöndíjat az elsőfilmes, 30 éves Rose Glass nyerte el a Saint Maud című pszichológiai horrorért, amely alig néhány héttel korábban kiemelkedő kritikai fogadtatásban részesült a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon.

A vörös szőnyeges ünnepségen számtalan világsztár vett részt, köztük Danny Boyle Oscar-díjas brit filmrendező, Taron Egerton walesi színész, Joan Collins, Olivia Colman és Gemma Arterton brit színésznők. A 63. Londoni Filmfesztivál előestéjén a botrányairól elhíresült Sarah yorki hercegné, vagyis Sarah Ferguson, András yorki herceg volt felesége is megjelent. A 33 éves Gemma Arterton a HeyUGuys YouTube-csatornának a helyszínen adott interjújában a pályakezdés nehézségeiről szólva arról beszélt, hogy a feltörekvő titánok számára kedvező első lépésnek számít egy igényes rövidfilm elkészítése. A színpadi és filmszínésznő a művészeti alkotások finanszírozását látja a legégetőbb problémának, amellyel egy kezdő alkotó szembesülhet. A mozgóképes riportban megemlítette, az ünnepséget követő reggelen tíz napra Nepálba repül, ahol a brit Michael Powell és a magyar Emeric Pressburger (Pressburger Imre) által rendezett Fekete nárcisz című 1947-es filmklasszikus remake-jeként készülő minisorozatot forgatja. Arterton, aki Emilia Wickstead új-zélandi divattervező őszi kollekciójának egyik vörös színű, bársonyból készült gálaruhájában vett részt az eseményen, jó évet tudhat maga mögött. Nem csak az Indiában szolgálatot teljesítő anglikán apácarend főnökasszonyát, Clodagh nővért játssza el, nemrég közzétették a King’s Man: A kezdetek című filmjének előzetesét, amelyben főszerepet alakít. A brit – amerikai akciókomédia-széria harmadik darabját a Gyagyás gyilkosság című Netflix-komédia előzte meg, amelyben Jennifer Anistonnal és Adam Sandlerrel játszik együtt, illetve a Vita és Virginia: Szerelmünk története című romantikus dráma, amelyben Vita Sackville-West írónőt alakította. A Daily Mail brit bulvárlap cikke szerint Arterton a szakmai sikerek mellett a magánéletében is örömre talált: két éve van együtt ír kollégájával, Rory Keenannal. A művészek a WestEnden játszott Szent Johanna című Shaw-dráma munkafolyamata során jöttek össze, a The Sun brit napilapnak nyilatkozó forrás szerint tökéletesen megértik egymást.