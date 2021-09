Féléves ízelítő a filmkészítésből

A szervezők szeptember 15-ig várják a vizuális történetmesélés világa iránt érdeklődők jelentkezését, akik eltökéltséget éreznek magukban életük első kisfilmjének elkészítéséhez.

A Story Lab néven futó filmes mesterkurzust Dunaszerdahelyen rendezik, filmrendező-, forgató-könyvíró- és operatőrképzésre lehet jelentkezni. Mindhárom szakirányon belül 3-6 diákkal szeretnének foglalkozni, akiket a beküldött felvételi pályázatok alapján választanak ki. A szervezők meghatároztak ugyan egy korhatárt, 16 és 30 év között, ám nyitottak fiatalabbak és idősebbek jelentkezésére is, amennyiben van bennük kreativitás és eltökéltség.

Egészen egyedülálló projektről van szó, hiszen Szlovákiában nincs története magyar nyelvű film-művészetnek. A szervezők maguk is kíváncsiak, milyen érdeklődésre számíthatnak, és azt is fel szeretnék mérni, vajon volna-e igény ilyen jellegű képzésre hosszú távon. „Az, hogy Szlovákiában jelenleg nem beszélhetünk magyar filmgyártásról, nem annak tudható be, hogy nem élnének itt tehetséges és kreatív emberek, hanem inkább annak, hogy sosem indult olyan kezdeményezés, amely összefogta volna a fiatalokat” – véli Podhradská Lea, a projekt ötletgazdája és fő szervezője. Azok, akik a filmes szakma iránt érdeklődnek, külföldre vagy a pozsonyi filmművészetire mennek. Míg azonban külföldön, például Németországban vagy Angliában sokkal több lehetősége van annak, aki filmkészítést szeretne tanulni, hiszen sokkal több képzés indul, Szlovákiában és Magyarországon korlátozottak a lehetőségek, és hatalmas a túljelentkezés a filmművészeti egyetemekre. Lea úgy látja, hogy a tehetséges fiatalok sokszor más egyetem mellett döntenek, ha nem sikerül felvételt nyerniük elsőre. „Motiválni szeretnénk a fiatalokat, és a hat hónapos képzés céljai között az is szerepel, hogy akár a filmművészeti egyetemekre való jelentkezésre segítsünk nekik felkészülni” – mondja Lea. aki a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakán végzett, és jelenleg első mozifilmjén dolgozik.

Számára személyes élmény szolgáltatta a motivációt, hogy filmes képzés szervezésébe fogjon: amikor idehaza forgatott és operatőrre volt szüksége, rádöbbent, hogy nem ismer senkit, akit felkérhetne. „Végül rátaláltam Ollári Krisztiánra mint egyetlen operatőrre a környéken, aki akkor volt végzős a filmművé-szetin,” – mondja Lea. Ez a találkozás azért is volt fontos, mivel Krisztián vezeti majd az induló operatőr szakot. A forgatókönyvírást Kocsányi András oktatja majd, aki jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájában tanul, míg a filmrendező szakon Lea irányítja majd a diákokat.

A névsor várhatóan vendégoktatókkal is bővül majd, akik többek közt a filmtörténet és filmelmélet vizeire eveznek majd a diákokkal. Lea tervei között szerepel az is, hogy rendezőt és írót is vendégül hívjanak, hogy az ő közös munkakapcsolatukat vesézzék ki a diákokkal, illetve hogy olyan filmeken keresztül közelítsék meg a rendező vagy épp az író szerepét, melyek az ősszel kerülnek a mozik vásznára. „Fiatal és friss szemléletet szeretnénk hozni” – hangsúlyozza Lea.

A két másik oktatótól annyit kért, hogy minél gyakorlatibb jellegűek legyenek a foglalkozások, ő maga is erre fekteti majd a hangsúlyt. A diákok a helyszínen, kis csoportokban alkotnak majd, hogy aztán közösen elemezzék az elkészült munkákat az oktatókkal. Ezen kívül olyan feladatokat is kapnak, melyeket otthon, egyénileg kell kidolgozniuk. A féléves képzés nagy része arra irányul, hogy a diákok felkészüljenek a vizsgafilmjük elkészítésére, melyet közönség előtt is bemutathatnak.

A képzés gyakorlati jellegén Lea nem csupán a szakmai készségek elsajátítását érti, hanem azt is, hogy egy kezdő filmesnek a produceri tevékenységeket is el kell sajátítania. Hiszen a filmes világban nem elég egy kiváló ötlet, azt eladni is tudni kell. Felszeghy Ádám lesz az, aki a diákokat a producerek világába vezeti majd be. (Ő többek közt Magyarország első egész estés animációs dokumentumfilmjének, Csáki László most készülő Kék Pelikánjának a producere.) A diákok vele veszik majd át az utat, amely egy ötlettől a kész filmig vezet. Megtanulhatják, mit takar a film gyártása, hogyan kell költségvetési tervet írni egy pályázathoz, illetve mi a módja a producerkeresésnek. Lea számára roppant fontos, hogy a diákok felkészüljenek arra, mi történik majd a hat hónapos képzés végeztével. „Pont ezért a vizsgafilmen túl más filmterveket is készítenek majd, melyeket még a képzés ideje alatt megpályázhatnak. A cél az, hogy tudjanak új ötleteken dolgozni azután is, hogy véget ért a képzés – már tőlünk függetlenül. De mi akár a jövőben is szívesen mentoráljuk a filmjeik alakulását.”

Podhradská Lea (Képarchívum)