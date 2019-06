Ezt hozza az 56. Jókai Napok

Ahogy ahhoz jó ideje hozzászoktunk, idén is a diákok lesznek túlsúlyban az amatőr színjátszók fesztiválján. Szerdán az ipolysági gimnazisták kezdik a sort, a SzondySokk Eaton Darr címmel mutatnak be színpadi játékot Köteles Judit és N. Tóth Anikó rendezésében. (A címet visszafelé olvasva kitalálhatjuk, ki bújt meg a kitalált angol költő neve takarásában.) A komáromi Marianum színjátszói Tóth Gábor vezetésével ez alkalommal MEG+növünk Diákszínpad néven szerepelnek a programban, a Fehérlófia című népmese nyomán készült játékkal.

Csütörtökön előbb a galántai Kodály Zoltán Gimnázium Bábcsoportját láthatjuk, ők Arany János A fülemüle című elbeszélő költeményét dolgozták fel (rendező: Mészáros Andrea). Utána két komáromi csoport lép közönség elé: a Vidám Iparisták Színjátszó Társulata Vaszilij Szigarev Fekete tej című drámájával, a GIMISz Diákszínpad pedig a Mátyás, a szerelmes című színpadi játékkal.

Pénteken érkezik a füleki Apropó Kisszínpad Szvorák Zsuzsa rendezésében, az Édes álmok című előadással, amely Josef és Karel Čapek A rovarok életéből című drámája nyomán készült. A dunaszerdahelyi Fókusz az utóbbi évek egyik legtöbbet elemzett és vitatott ifjúsági művét, Janne Teller Semmijét hozza el a Jókai Napokra (rendező: Hrapka Zsófia és Kuklis Katalin).

Pénteken este láthatjuk az első felnőtt csapatot: az újra életre kelt és a fesztiválra tavaly visszatért kassai Pinceszínház Havasi Péter rendezésében a világirodalom legszebb szerelmes és erotikus verseiből válogatott Megőrült a sátán címmel. Szombaton előbb a Garamvölgyi Színpadot láthatjuk, a lévaiak Gogol Háztűznézőjét mutatják be (rendezte: Tuček Erika), majd a nánai színjátszók zárják a versenyprogramot Gyárfás Miklós Játék a csillagokkal című komédiájával (Lengyelfalusy Juhász Mária rendezésében).

Az előadások szünetében bőven jut idő a látottak elemzésére, a produkciókat értékelő zsűriben idén Hizsnyan Géza színházi szakember, Michač Gábor látvány- és bábtervező, Perényi Balázs drámapedagógus, kritikus, Naszlady Éva színművész, drámatanár, valamint Matusek Attila, a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze foglal helyet.

A fesztiválnak az inspiráció és a látóhatár tágítása is vállalt célja. Földrajzi értelemben a horizont most a Vajdaság felé nyílik ki: szerdán vendégek érkeznek, a Kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturcz József színjátszó csoportja, amely Török Péter Tuladunai című népszínművét mutatja be. Csütörtökön Soóky László A nagy (cseh)szlovákiai forradalmi gulyásparti című monodrámája tekinthető meg a Dialóg Nonprofit Szervezet produkciójában, Fandl Ferenc előadásában. A péntek a nyelvi nyitás napja, egy igazi kuriózummal: Varga Anikó magyarul és szlovákul is játssza Háy János A halottember című darabját, ezúttal a szlovák változat tekinthető meg, Bez života címmel. Szombaton Jordán Tamás érkezik Komáromba Széllel szembe – poénok és poémák című stand up estjével.

És lesz még megannyi további kísérőprogram: minden este fesztiválklub a Révben, rendhagyó irodalomóra Nyáry Krisztiánnal Jókai Mórról, bableveskóstolás és beszélgetés Saly Noémivel Jókai korának gasztronómiája kapcsán, beszélgetés Gál Sándor költővel, a Jókai Napok ötletgazdájával a Múzeumi Szalon keretében... Az 56. Jókai Napok június 16-án, vasárnap zárul Jókai Mór szobrának megkoszorúzásával és ünnepélyes díjkiosztással.