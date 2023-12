Év végi ankét - Mit olvastak/néztek/hallgattak az Új Szó munkatársai?

Melyik filmek/sorozatok voltak rád a legnagyobb hatással idén?

-Barbie Ez egy felnőtt mese, ägyhogy már az elején el kell fogadnunk a műfaj játékszabályait. De a rendező nem hagy túl sok gondolkodási időt, úgy süppeszt bele minket ebbe a kitalált világba, mintha a szánkba nyomna egy cukorkát. Aztán már csak szopogatjuk, élvezzük az elképesztő látványorgiát, a szándékosan túlzó, színes kulisszákat. Később pedig egyre több kérdés vetődik fel bennünk a világunkról.

-A máme, čo sme chceli Michal Kunes Kováč igaz történeten alapuló filmje egy négygenerációs család fájdalmasan induló szilveszteri buliját mutatja meg. Miközben az utcán Csehszlovákia szétválását ünneplik, a cseh – szlovák família alapjai megremegnek. Remek színészek sziporkáznak, köztük a mi Bárdos Juditunk, illetve most már Pecháček Juditunk.

- Robbie Williams Nem vagyok Robbie-rajongó, mégis nagyon tetszett ez a róla szóló négyrészes dokusorozat a Netflixen. Ő a főszereplő, de a történet inkább a showbiznisz könyörtelen működéséről, a hírnévvel járó stresszről, a függőségről, a rettegésről és a magányról szól.

-Mimi Nálunk ritkán készül egész estés mozifilm gyerekeknek, hiszen az amerikai konkurenciával lehetetlen versenyre kelni. Mira Fornay rendező-forgatókönyvírónak ez nem is állt szándékában, de még csak nem is igyekezett hajmeresztő kalandokkal lekötni a kis nézőket. Berlini fődíjas filmje egy varázslatos mikrovilágba vezet minket, amely itt van az orrunk alatt.

-Műanyag égbolt Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta felnőtteknek szóló egész estés animációs filmje egyszerre disztópikus sci-fi, szerelmi történet és road-movie. 2123-ban vagyunk Budapesten, amelyet hatalmas búra véd a külső hatásoktól, mivel az élővilág elpusztult. Az emberek kegyetlen törvények betartásával tudnak csak létezni ebben a burokban.

Milyen zenét hallgattál 2023-ban?

- dEUS – How To Replace It Ez egy angolul éneklő belga art-rock zenekar, 1994-ben alakultak, és azóta rajongójuk vagyok, nagyon egymásra találtunk. Bármit csinálnak, imádom, még akkor is, ha ma már inkább rádióbarát rockzenét játszanak. Az új albumot is azonnal beszereztem és rongyosra hallgattam. Tele van brilliáns zenei ötletekkel, szép dallamokkal, okos szövegekkel.

- Blur – The Ballad of Darren Tavaly novemberben, amikor pár perc alatt elfogytak a jegyek a Blur idén júniusi Wembley-koncertjére, ezért gyorsan lefoglalták másnapra is a stadiont, senki sem sejtette, hogy a zenekar nyolc év után új albummal rukkol elő. Még ők maguk sem. A The Ballad of Darren elsősorban azoknak szól, akik együtt cseperedtek fel velük, még emlékeznek a britpop nevű zsánerre, de már másra vágynak – kevesebb bolondozásra, felnőttesebb attitűdre és egy kis életösszegzésre.

- Gorlo Volka – Titok. Talán a kedvenc hazai magyar zenekarom, élén egy karizmatikus frontlánnyal, Farkas Melindával. Minőségi indie-folk-popot játszanak, gyakori rockos elszállásokkal, okos szövegekkel, sőt, megzenésített versekkel. A Titok a második albumuk, és jóval kiforrottabb, kompaktabb, színesebb, kreatívabb az előzőnél, amelyet szintén nagyon szerettem. A szövegeik pedig olyanok, mint egy-egy egzisztencialista novella.

- Sufjan Stevens: Javelin Egy sokoldalú szerző-előadó, aki az utóbbi évek ambientes ésfilmzenés kirándulásai után visszatért a gyökerekhez, újra „klasszikus“ albumot adott ki, szabályosnak mondható dalokat írt, és nagyon jól tette – mondom ezt önző módon. Mert sajnos tudom, hogy egészségileg nincs jól, és hogy az emiatt érzett kétségbeesés, a jővő kilátástalansága ihlette ezt a szomorkás, letisztult lemezt, amely az eddigi életmű szintézisének is tekinthető.

- boygenius – The Record Íme a gyengébb nem válasza a Crosby Stills and Nash trióra. Itt is három hatalmas tehetség fogott össze, hogy megreformálják az amerikai folk-rockot: Julien Baker, Phoebe Bridgers és Lucy Dacus. Az Egyesült Államokban szupersztárok, nálunk kevésbé, úgyhogy megragadom az alkalmat a népszerűsítésükre – külön-külön is. Így együtt viszont háromszor olyan jók, úgyhogy remélem, nem ez volt az első és utolsó közös projektjük.

(A boygenius név kicsivel írandó hivatalosan is)

A legmeghatározóbb olvasási élményeid az évben:

-Tóth Krisztina –Ahonnan látni az eget

Kevesen tudnak annyi mindent besűríteni egy-egy rövid történetbe, mint Tóth Krisztina. Éleslátásával, finom humorával, a hétköznapi emberek problémái iránt mutatott érzékenységével ő lett napjaink egyik legjobb magyar írója. Minden megjelenése eseményszámba megy, és ez a kötet is remek lett, ha nem is felhőtlen kikapcsolódást, szórakozást kínál.

- Stay Brutal! – 21 metáldal

Cserna-Szabó András íróról köztudott, hogy nagy metálrajongó, és a műfaj szakértője. Most mégsem ő kért szót, hanem kollégáit biztatta arra, hogy fogalmazzák meg, mit gondolnak a metálról. Összesen huszonegy írót, költőt, műfordítót kért fel e nemes feladatra, akik küldthette bármit: novellát, tárcát, vallomást lemezkritikát, koncertbeszámolót. A beérkezett művekből pedig szerkesztett egy színes és „hangos“ kötetet.

Krusovszky Dénes – Levelek nélkül

Költőként is szeretem Kursovszky Dénest, de mostanra kiderült róla, hogy regényíróként is az első ligába tartozik. Ez a második regénye, tele van izgalmas, krimiszerű elemekkel, hiszen egy középiskolai tanár elkezd nyomozni, hogy megfejtse, miért pusztultak el a libatelep szárnyasai, miért hullnak le a fák levelei a nyár közepén. Akit eddig még nem foglalkoztatott a klímakatasztrófa, illetve nem tartott a társadalom lassú széthullásáról, az olvassa el ezt az elgondolkodtató, többrétegű történetet.

Pavol Rankov – A kis dunai háború

A kortárs szlovák próza egyik legfontosabb alakjának megrázó erejű, sötét humorú, fotorealista és szürreális elemekből montázsolt kötete idén magyarul is megjelent, Vályi Horváth Erika fordításában. Amikor Rankov az eredetin dolgozott (amelyet ráadásul álnéven adott ki, mert kíváncsi volt, hogyan fogadják a kritikusok egy ismeretlen szerző művét), meglehetősen puskaporos volt a szlovák-magyar viszony, és a donbászi harcok is akkoriban zajlottak. Nehéz úgy olvasni a könyvet, hogy ne jutna eszünkbe az orosz-ukrán háború.

- Ljudmila Ulickaja – Az igazi nevem.

Kedvenc orosz írónőm idén nyolcvan éves lett. Ennek „örömére“ kiadott egy már-már zavarbe ejtően őszinte, szókimondó, kitárulkozó válogatást költői hangú naplójegyzeteiből, amelyeket 2019 végén kezdett el írni. Megismerhetjük élete fontos szereplőit, helyszíneit, eseményeit, de még a testén lévő sebek, forradások történetét is. A második részben két rövid novellaciklust találunk, amelyeknek első blikkre nincs közük az előzőekhez, de a végére rájövünk, hogy nagyon is van.