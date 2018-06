Pozsony | Augusztus végéig tart a pozsonyi Lumiere mozi €urópai filmek 1 €-ért elnevezésű, hagyományos nyári szemléje, amelyet immár hatodik alkalommal tartanak. A Lumiere-ben naponta 18 órától vetítenek egy-egy európai mozgóképet, melyre egy euró a belépő. A programba harminc sikeres, köztük fesztiválokon is díjazott filmet válogattak be.

Műfajilag és tematikailag is sokrétű a kínálat – a fantasztikus filmtől kezdve a dokumentumfilmen, az életrajzi feldolgozáson, a feketekomédián át a lélektani drámáig mindenki talál magának kedvére valót.

Akár külön, sajátos műfajnak is tekinthetjük az északi filmeket; ezek közül mindenképpen érdemes meg- vagy újranézni a dán Thomas Vinterberg A vadászat című, 2013-as drámáját, valamint Hannes Holm Az ember, akit Ovénak hívnak című, 2015-ös svéd feketekomédiáját. Az első mélyen megrázó, drámai fordulatokban bővelkedő életközeli film, amely folyamatosan véleménynyilvánításra készteti a nézőt. A főhős, az elvált Lucas egy vidám baráti társaság megbecsült tagja, gondoskodó apa, megbízható munkatárs. Egy óvodában dolgozik asszisztensként, szereti a munkáját, és a gyerekek, kollégák is kedvelik őt. Harmonikus hétköznapjai azonban egy pillanat alatt omlanak össze egy apró füllentés hatására: az egyik kislány, legjobb barátja gyermeke az óvodában azt mondja, hogy Lucas tett vele valamit. A feszültség, amely végighúzódik a történeten, nagymértékben köszönhető a Lucast alakító Mads Mikkelsen élethű játékának.

Emberségre, toleranciára, a másik elfogadására tanít Hannes Holm keserédes, szívfacsaró története az emberről, akit Ovénak hívnak. E remekül elbeszélt történet főhőse Ove mogorva, magának való ember. A film élvezetes módon azt meséli el – egészen gyerek- és ifjúkorától fűzve élete fordulatait –, hogy Ove mitől lett mogorva, kötekedő, kiállhatatlan. Egy nem várt, hirtelen változásnak köszönhetően – amit tetéz, hogy Ove szomszédjába beköltözik egy migráns család – a férfi is fokozatosan megváltozik: kiderül, hogy nem olyan szívtelen, amilyennek mutatja magát. Mindkét film olyan erős alkotás, amelyet többször lehet ugyanazzal az élvezettel végignézni.

Az északiakhoz tartozik, de egy egészen más, sajátos műfajt képvisel Lars Von Trier. Annak idején nagy viharokat kavart A nimfomániás című rendezését (mindkét részt) tűzi újra műsorra egy-egy vetítésre a Lumiere mozi. Joe-ra (Charlotte Gainsbourg), a film főhősére egy nap egy sikátorban fekve az utcakövön talál rá a boltba igyekvő Seligman (Stellan Skarsgard). A fiatal nőt megverték, vérzik, és szemmel láthatóan segítségre szorul, ezért a férfi megsajnálja, és elviszi magához, hogy ápolja. Joe pedig mind őszintébben meséli el jóakarójának, miképp került abba a lehetetlen helyzetbe, ahogyan találkoztak. A nő nimfomániásnak diagnosztizálja magát, élményei pedig egészen a tinédzserkoráig nyúlnak vissza. Nem mindennapi, felkavaró élményt nyújt ez a tabudöntögető film.

Líraian szép, de feszülő indulatokkal teli mozi Stéphanie Di Giusto izgalmasan fényképezett életrajzi filmje, A táncosnő (La Danseuse), mely az egyik első amerikai sztártáncosnő, Loie Fuller szárnyaló karrierjét mutatja be. A maga korában ünnepelt díva a vizuális effektusok színpadi lehetőségeit kereste. A kivételes koreográfiákkal teli, a táncosnő – fájdalmak miatti egyre elviselhetetlenebb – testi szenvedését is érzékeltető film Giovanni Lista azonos című regénye alapján készült.

Asif Kapadia Amy – Az Amy Winehouse-sztori című, több mint kétórás, 2015-ben bemutatott angol dokumentumfilmje Amy Winehouse tragikus életét korábban nem látott, archív felvételeken keresztül mutatja be. A filmben házi videók, és mobilfelvételek sora láttatja a kultikus énekesnőt, és kollégák, barátok, családtagok nyilatkoznak róla – ezeket a kockákat is újranézhetjük az „egyeurós” filmek sorában.

Magyar alkotás is szerepel a kínálatban: Mundruczó Kornél Fehér Isten című, 2013-as thrillere. A különleges hangvételű film arról szól, hogy a legrégebbi szövetségek is felbomolhatnak, a hosszú békét is követheti háború. Az ember legjobb barátja a kutya: de ha rosszul bánik vele, a hű társ a gazdája ellen fordulhat.

Nyáron, amikor egyébként is lazább filmek kerülnek gyengébb kínálatban a mozikba, érdemes meg- vagy újranézni az értékes művészfilmeket, ráadásul ilyen kedvezményes áron. A sort gazdagítja még egyebek mellett Pawel Pawlikowski Ida, Xavier Dolan Mommy, Paolo Sorrentino Ifjúság, Fridrik Thór Fridriksson Mamma Gógó, Juho Kuosmanen Olli Mäki legboldogabb napja és Saverio Costanzo A prímszámok magánya című mozgóképe, de cseh és szlovák rendezők munkái is láthatók a szemlén.