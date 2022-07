Erős lesz a velencei filmfesztivál versenyprogramja

Baumbach először rendezett olyan filmet, amely nem saját forgatókönyvéből készült, ezúttal Don DeLillo 1985-ös posztmodern regényét adaptálta. A film a Házassági történethez hasonlóan a Netflix finanszírozásával született.

Idén több más Netflix-film is versenybe száll, köztük Alejandro González Inárritu mexikói rendező Bardo című alkotása, illetve a Blonde, Marilyn Monroe életének fiktív krónikája Andrew Dominik új-zélandi rendezőtől, amelyben Ana de Armas alakítja Marilyn Monroe-t.

A versenyprogramban 22 alkotás szerepel. Nagy várakozás övezi Darren Aronofsky The Whale (A bálna) című filmjét, amelyben egy visszahúzódó, súlyosan elhízott angoltanár próbál kapcsolatba lépni elhidegült tinédzser lányával.

A brit Joanna Hoggtól a Tilda Swinton főszereplésével készült The Eternal Daughter című filmet szintén vetítik a versenyprogramban, a 2017-ben az Arany Oroszlán-díjat elnyerő Martin McDonagh pedig a Colin Farrell főszereplésével készült The Banshees of Inisherin című drámával versenyez. A program része Rebecca Zlotowski francia rendezőnő Other People's Children című játékfilmje, valamint Todd Field Cate Blanchett főszereplésével készült Tár című zenés életrajzi filmje. A napokban hazájában hat évre bebörtönzött Dzsafar Panahi iráni rendező titokban forgatott No Bears című alkotását szintén beválogatták a a programba. A 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 31. és szeptember 10. között rendezik meg.