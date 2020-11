Diákszínjátszók MEG+lepetése

A komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont gimnazistáinak MEG+ színjátszó csoportja 2014 óta működik Tóth Gábor rendező-tanár vezetésével. Tavaly ilyenkor vehették át Szepsiben az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál fődíját, de a komáromi Jókai Napokon is rendszeres szereplők, és ritkán távoznak jelentős elismerés nélkül.

A csoportnév évről évre változik, egyrészt az aktuális előadásra, másrészt a folyamatos megújulásra utalva. Munkájukat az évek során több külső szakember is segítette: táncosok, zenészek, dramaturg, bábos és beszédtanár. Előadásaikkal egy egészen egyedi, csak rájuk jellemző műfajt teremtettek, amelyben a zene, a színpadi mozgás, a szöveg és a látványvilág szerves egységet képez.

Többször elhangzott már – szóban és írásban egyaránt –, hogy ezek az előadások annyira tömények, hogy nem elég egyszer látni őket. Nos, itt a ragyogó alkalom, hogy hétről hétre visszanézzünk egyet-egyet közülük. A csoport így igyekszik túlélni a jelenlegi helyzetet.

„Az iskolák bezárása nemcsak a tanulást nehezíti meg a diákok számára, hanem a szabályok értelmében a szakköri tevékenységüket is fel kellett függeszteniük. A Marianum Egyházi Gimnázium színjátszói így már másodszor kényszerültek arra, hogy megszakítsák éppen futó próbafolyamatukat. Tavasszal úgy lettünk úrrá a nehézségeken, hogy online próbákat tartottunk. Zenéltünk, illetve a szövegkönyvünket írtuk-szerkesztettük. Most viszont már nagyon szükségünk lenne a színpadra és az élő próbákra. Amíg nem tudunk újra próbálni, egy online vetítéssorozattal kedveskedünk a nézőinknek. Példát véve több profi színházról, november 27. és december 31. között péntek esténként 19.00 és éjfél között nyilvánossá tesszük az eddigi előadásainkról és koncertünkről készült felvételeket” – áll a csapat közleményében. A pontos menetrend a Marianum honlapján található.

„A komáromi RÉV-ben rögzített koncert publikálásának hetén, azaz a negyedik pénteken a koncert hanganyaga is elérhető lesz azok számára, akik regisztrálnak. Az érdeklődők a hanganyagot akár CD-re is letölthetik, vagy elmenthetik mp3-lejátszóikba, telefonjaikba. A regisztráció során egy személyre szabott CD-borítót is kapnak ajándékba a letöltők” – ígéri a csoport vezetője és rendezője, Tóth Gábor. Az előadáson vendégként több ismert komáromi művész fellépett: Miklós László, Ölvecky András, Olasz István a Jókai Színház társulatából, valamint Laboda Róbert slammer, költő.