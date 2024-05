Téged is vár a Budapest Comic Con!

A rendezvény két bejelentett sztárja sajnos nem tud részt venni a rendezvényen: Graham McTavish egy új-zélandi forgatás, míg Alexander Ludwig egy másik filmszerep miatt nem tud részt venni az eseményen. A BCC csapata az elmúlt napokban több színésszel is felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy méltó helyetteseket találjanak a kimaradó vendégek helyett. Örömmel jelentjük be, hogy a rövid idő ellenére sikerült remek színészeket meghívni! A rendezvény újabb sztárvendégei között köszönthetjük Jerome Flynnt a Trónok harca, Clive Standent a Vikingek, és Afshan Azadot a Harry Potter filmekből! Hozzájuk dedikáló, és fotós jegyek is elérhetőek már, hasonlóan az eddig bejelentett vendégekhez (Deep Roy, Erick Avari, Eric Roberts) is. A színészek mellett véglegesedett a meghívott Cosplay fellépők listája is: AJ Designs GmbH, Don Esteban és Taryn mellett Pretzl is erősíti idén a cosplayerek sorait. Mindegyik vendéggel lesz lehetőség találkozni egy szervezett meet & greet keretei között, amiről a szervezők hamarosan bővebb tájékoztatást adnak a Budapest Comic Con hivatalos Facebook oldalán.