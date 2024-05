Börtön az iráni ellenzéki rendezőnek

A rendezőt ostorozásra, pénzbírságra és vagyon-elkobzásra is ítélték, az ítéletről a hivatalos iráni média nem számolt be. A május 14-én kezdődő cannes-i filmfesztiválon Raszulov a The seed of the sacred fig (A szent füge magja) című filmje szerepel. Az iráni hatóságok korábban bekérették a film készítőit, és nyomást gyakoroltak rájuk, hogy vonassák vissza a filmet a nemzetközi versenyprogramból. Az ötvenkét éves rendezőt 2022 júliusában vették őrizetbe, miután bátorította a tüntetéseket, amiket egy lakóház összeomlása után tartottak. A szerencsétlenségben több mint negyvenen haltak meg. Raszulov 2020-ban Nincs gonosz című filmjéért Arany Medve díjat kapott a berlini filmfesztiválon.