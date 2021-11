Beiktatták Jay-Z-t, a Foo Fighterst és Tina Turnert a Rock Hírességek Csarnokába

Taylor Swift Carole Kingnek adott szerenádot, Barack Obama volt amerikai elnök Jay-Z rappert méltatta, Paul McCartney a Fo Fighters előtt tisztelgett, amikor szombaton Clevelandbe beiktatták őket a Rock Hírességek Csarnokában, ahová bekerült még mások között Tina Turner és a The Go-Gos is.

Barack Obama videokapcsolaton keresztül beszélve a 23-szoros Grammy-díjas Jay-Z-t "az amerikai álom megtestesítőjének" nevezte, aki egy New York-i szegénynegyedben felnőve vált dalszerzővé, lemezcég vezetővé és milliárdos üzletemberré.

A beiktatási ceremóniát Taylor Swift nyitotta meg a Will You Love Me Tomorrow című dal popváltozatával, majd Jennifer Hudson énekelte el az A Wonder Woman című dalt a 79 éves dalszerző-előadó Carole King tiszteletére.

A jelöltek közül többen másodszor kerültnek be a csarnokba. Tina Turner az Ike & Tina Turner duó révén 1991-ben már bekerült a hírességek közé. Carole King dalszerzőként lett már beiktatva, és most előadóként is bekerült. A Foo Fighters frontembere, Dave Grohl pedig korábban a Nirvana együttes tagjaként kapta ezt az elismerést.

Az ünnepségen megjelentek a pop világának hírességei, köztük Dr. Dre, Eminem, Jennifer Lopez, Lionel Richie, Keith Urban, Christina Aguilera.

Azokat a művészeket lehet jelölni a csarnokba, akik első hivatalos felvételüket legalább 25 évvel ezelőtt készítették.

A beiktatottak között volt továbbá az elektronikus zene német úttörője, a Kraftwerk, LL Cool rapper és a néhai Billy Preston.

John Sykes, a Rock & Roll Hírességek Csarnoka Alapítvány elnöke korábban kijelentette, hogy az idei válogatás jól tükrözi a sokszínűséget és mélységet, amelyet a csarnok által ünnepelt művészek és zenéjük jelent.