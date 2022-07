Bagossy-számot énekel a For You

A For You pár hónappal ezelőtt tagcserén esett át. Miután a beatboxos egyéb elfoglaltságai miatt elhagyta a csapatot, Milan Masiarik, az együttes tenora vette át a beatboxos szerepét. Az együttesnek így új tagra is szüksége lett – őt a tardoskeddi-érsekújvári gyökerekkel rendelkező, Pozsonyban élő Lucius Szikora személyében találták meg, aki az új tenor szerepét tölti be. Az új felállás első száma egy magyar dal, az Olyan Ő, melyet Lantos Borbély Katalin, a csapat magyar nemzetiségű tagja tanított be az együttesnek. „Leírtuk fonetikusan és addig olvasgattuk énekeltük a refrént, mígnem mindenkinek ment” – mesélte Katalin. Részben azért is esett a választás erre a dalra, hogy kihasználják Lucius magyar gyökereit. A For You hazai helyszíneken koncertezik a nyáron, ősztől Magyarországon is fellép majd.

