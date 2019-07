Aki menővé tette Bachot

A skót Peter Gregson alig múlt harmincéves, de máris a legjobb filmzeneszerzők egyikeként emlegeti a szakma, pedig nem is ez a fő érdeklődési területe. Ő írta – egyéb elfoglaltságainak szüneteiben – a BBC Sherlock Holmes-sorozatának díjnyertes kísérőzenéjét, valamint Alan Rickman egyik utolsó filmjének a zenéjét (A virág románca), amely a kritikusok szerint nagyban segíti az ábrázolt érzelmi folyamatok átélését. Gregson gyakran rándul át a popzenébe is, játszott például Ed Sheeran Divine című albumán, és Rag'n'Bone Man is neki köszönheti több sikerszámának a hangszerelését.

A Londoni Royal Academy of Musicon végzett cselló szakon, majd az USA-ban szívta magába a modern zenei technológiák alapfogásait. Ezután kezdett zenét írni videójátékokhoz. Első saját albuma, a Terminal 2010-ben jelent meg, azóta olyan kortárs zeneszerzőként tartják őt számon, aki a szélesebb közönséget is meg tudja szólítani.

Tavaly egy merész projekttel rukkolt elő: átkomponálta, saját meghatározása szerint „háromdimenzióssá tette” Johann Sebastian Bach szóló csellóra íródott szvitsorozatát. Az album Bach Recomposed címmel jelent meg a Deutsche Grammophon kiadónál, és világsiker lett, a koncertváltozatra pedig főleg fiatalok kíváncsiak.

Ezt az anyagot hozza el Gregson Pozsonyba, a Panenská utcai nagy evangélikus templomba. Öt hazai csellista lesz ebben a segítségére a 20 órakor kezdődő koncerten: Karolína Zivalíkova, Katarína Zajacová, Katarína Kozelková, Andrej Gál és Gregor Regeš.