Ábel nálunk is megbukik

Idén is érvényes, hogy a mustra programját az igényes nézők számára állították össze a szervezők, akik elsősorban a térség értékes alkotásaiból válogattak, de a nemzetközi filmipar számos érdekességére is jegyet válthatunk a vetítéseknek otthont adó, nemrégen felújított Lumière moziba. A friss alkotások mellett a filmtörténet emlékezetes alkotásaival is megismerkedhetünk.

Végre a hazai közönség is láthatja, illetve a szlovák nézők is megismerkedhetnek Reisz Gábor filmjével, mely a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Horizontok nevű szekciójában vitte el tavaly a legjobb film díját. A film kis költségvetéssel készült – aki már látta az alkotást a magyar mozikban, valószínűleg érti, hogy a Nemzeti Filmintézet miért nem szállt be a projektbe. Reisz Gábor harmadik nagyjátékfilmje egy kettévált ország hangulatát mutatja be az érettségiző Ábel történetén keresztül. A film utómunkáit a hazai MPhilms és a Szlovák Audiovizuális Alap támogatta. A Febiofesten március 15-én, azaz holnap este 18 órától látható majd a Magyarázat mindenre, a vetítésre egyelőre még kaphatók jegyek. További jó hír, hogy a film nem csak a pozsonyi fesztivál keretén belül lesz látható: másnap, március 16-án, szombaton 18 órától a dunaszerdahelyi közönség is megnézheti az NFG klubban, március 21-től pedig országos forgalmazásba kerül.

Az Európa közepén szekció, melyben Reisz Gábor filmje is versenyez, a V4-ekben, illetve Ukrajnában és Ausztriában készült alkotásokat vonultat fel. A magyar filmeseket Reisz Gábor mellett Kálmán Mátyás, a Fortuna vendégeinek rendezője képviseli. A dokumentumfilm az Andraschek házaspár négy évét mutatja be, azt követően, hogy hatalmas összeget nyertek a lottón. Reisz Gáborhoz hasonlóan ő sem jutott magyar forráshoz, a film létrejöttét horvát partnerek segítették. A premiert a Szarajevói Film-fesztiválon tartották, azóta számos filmdíjat zsebelt be, többek között a varsói Heart of Europe nemzetközi televíziós fesztivál legjobb dokumentumfilmnek járó díját.

Szintén a szekcióban versenyez az Éjjel érkezett című horrorvígjáték, mellyel tegnap este nyitották meg a fesztivált. A film nyolc Cseh Oroszlán-jelölést kapott szomszédainknál, ebből kettőt váltott díjra, az egyiket a legjobb rendezés kategóriában (Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar), a másikat a legjobb női főszereplő kategóriában, melyet a fő karaktert alakító Simona Peková vihetett haza. A Febiofesten nagy érdeklődés övezi a filmet, melyet március 18-án is vetítenek majd.

Az Európa közepén szekcióban tíz film versenyez. Itt mutatkozik be többek között az Ukryta sieć (Eltakart háló) című, egy gyilkossági ügyet felgöngyölítő újságírónőről szóló lengyel thriller, az ukrán rendező, Ivan Tymchenko dokumentumfilmje, az Oxigén állomás (Kysneva Stantsiia), mely a nyolcvanas évek krími térségét járja be, és a Veni Vidi Vici című osztrák szatíra is.

A fesztivál idei évadának Pecháček Judit az arca. „Amikor megkerestek a szervezők, azonnal igent mondtam, mert úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül magas színvonalú és fontos fesztivál” – fogalmazott a színésznő, aki szerepet kapott Bohdan Sláma cseh rendező Sucho (Szárazság) című filmjében, melynek hazai premierjét szintén a fesztivál keretén belül tartják. A cseh–német–szlovák koprodukcióban készült film egy alternatív módon gazdálkodó családról szól, mely szélmalomharcot vív a szomszédos agrárvállalattal. A filmet március 18-án két alkalommal, illetve 19-én is vetítik.

A rövidfilmek kategóriájában Lehr Juhász Péter Metronóm című alkotása, illetve Gyimesi Anna Falling című alkotása képviseli a magyar filmkészítőket. Versenyen kívül mutatkozott be Szeleczki Rozália Cicaverzum című nem szokványos romantikus vígjátéka, melynek főszerepét, a harmincéves Fánit Törőcsik Franciska játssza.

A Film Plus szekcióban híres rendezők friss alkotásait láthatjuk. Ilyen például Roman Polanski Palace Hotel című, 2023-as filmdrámája és Nicolas Cage Álmaid hőse című, januárban bemutatott horrorvígjátéka. A Határok nélkül elnevezésű kategóriában a váratlan műfaji kombinációk, színészi összeállítások és cselekményfordulatok dominálnak, a szervezők ide válogatják a legmerészebb produkciókat, míg a Múlt tükre című szekció egy központi témához kapcsolódó archív filmekből készített válogatást kínál – ezek között láthatjuk idén David Lynch 1984-es Dűnéjét is.