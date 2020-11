A padlás bárki előtt nyitva áll

Minden idők legsikeresebb magyar zenés színpadi műve Sztevanovity Dusán ötletéből Presser Gábor zenéjével született meg, színpadra pedig Marton László rendező alkalmazta.

A padlás elmúlt 32 éve alatt a 13 szerepet közel 100 színész játszotta a Vígszínház deszkáin, egymásnak adva a stafétabotot. Az egykori szereplők közül Kaszás Attila, Rácz Géza, Selmeczi Roland, Sipos András, Tábori Nóra, Tanai Bella, Vallai Péter és Vizy György már az égi társulat tagjai. A darabot magyar nyelvterületen eddig csaknem 30 színház mutatta be, és már New Yorkban is dolgoznak a darab amerikai adaptációján.

A szombat esti jubileumi közvetítésre az eszinhaz.hu címen lehet jegyet vásárolni.

