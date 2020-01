A Bolha a fülbe bemutatója Komáromban

A bolha a fülbe alaphelyzete rém egyszerű: Chandebise, aki egy biztosítási cég igazgatója, levelet kap egy ismeretlen hölgytől. Randevúra hívja a Felhergelt Bakmacska nevű szállodába. Chandebise azonban maga helyett a legjobb barátját küldi a találkára. Csakhogy a levelet a felesége írta, hogy lépre csalja. A barát pedig nem más, mint a feleség udvarlója. Egymás karjaiba futnak, s a légyott rémálommá válik, amikor kiderül: Chandebise-ből kettő van…

Chandebise és Poche kettős szerepében Mokos Attilát láthatja a közönség. „Nem először játszom egyszerre több szerepet a komáromi színpadon. Annak idején a Jó estét nyár, jó estét szerelem című előadásban hét vagy nyolc különböző karaktert alakítottam. Huszonegy átöltözésem volt, köztük nagyon gyors átöltözés is” – mondta Mokos Attila.

A kérdésre, hogyan lehet két ember bőrébe bújni úgy, hogy három perc leforgása alatt kell hozni a két figurát, azt válaszolta: „Elsősorban nagyon gyorsan át kell öltözni, ez a legnagyobb feladat. Azután meg kell találni a megfelelő ajtót, amelyen bekerül az ember a térbe. Ha ez is megvan, a másik karakterből kell megszólalni. Remek kihívás, mert két teljesen különböző figuráról van szó, teljesen eltérő előélettel és sorssal.”

Horváth Illés rendező fontosnak tartja, hogy az előadás a komáromi társulaté legyen, ne legyen összetéveszthető más színházak korábban készült Feydeau-előadásaival.

„A történetben lélektanilag az ember izgat, akire nagy nyomás nehezedik. A túlhajszoltságból fakadóan a munkája sok stresszel és nagy felelősséggel jár. A ránehezülő nyomás begyűrűzik a magánéletébe is, és különféle nehézségeket okoz. A túlhajszolt ember pszichés állapota, illetve annak szerteágazó következményei érdekeltek”

– mondta Horváth Illés.

Hozzátette: „A Bolha a fülbe színházi előadás, de tornamutatvány is. Ha pontatlan és kapkodós, összeomlik. Viszont, ha a gyorsaság pontossággal párosul, bravúros lehet. Pengeélen táncolunk. Ahogy egy artistamutatványnál egyetlen milliméteren múlhat, hogy zseniális mutatványt vagy mélybe zuhanást lát a közönség, itt is egy hajszál választja el a briliáns előadást a kudarctól. Nem szeretném elkiabálni, de most úgy tűnik, sikerül a dupla szaltó” – véli a rendező.

Horváth Illés, aki a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti vezetője, megszokott csapatával érkezett Komáromba. Az előadás zeneszerzője Zságer-Varga Ákos, a koreográfusa Balázs László, dramaturgja Kardos Tünde, a rendező asszisztense pedig Balaskó Edit.

Chandebise feleségét a szenci születésű, különböző magyarországi színházakban játszó Holecskó Orsolya alakítja, aki először áll a komáromi nézők elé.

„Horváth Illés felkérésére azonnal igent mondtam. Nagyon szerettem volna vele dolgozni, és külön öröm számomra, hogy erre Komáromban nyílott lehetőség”

– nyilatkozta Holecskó Orsolya.

A bolha a fülbe további szereplői: Melecsky Kristóf, Béhr Márton, Majorfalvi Bálint, Szabó Viktor, Skronka Tibor, Olasz István, Culka Ottó, Fabó Tibor, Staub Viktória, Holocsy Krisztina, Horváth Csenge e. h., Hostomský Fanni e. h., valamint Nagy László.