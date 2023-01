Zeman: Csehország teljesíti szövetségesi kötelezettségeit

Az elnök Andrej Babiš államfőjelölt vasárnapi televíziós vitában elhangzott kijelentésével kapcsolatban beszélt a témáról Dudával.

Babiš azt mondta, államfőként nem küldene cseh katonákat Lengyelország vagy a balti államok megsegítésére, ha támadás érné őket. Tisztán elméleti kérdésről van szó, a legfontosabb dolog megakadályozni a háborút – tette hozzá a volt kormányfő.

Andrej Babiš később a Twitteren módosította álláspontját és leszögezte: a Csehország által is aláírt NATO szerződést ő is betartaná. Babiš kijelentését számos cseh és külföldi politikus is bírálta.

„Az elnökválasztási kampány két személy egymás elleni küzdelme a legmagasabb szinten, elhatalmasodnak az érzelmek, s ezek éppen a vitákban csúcsosodnak ki” – fogalmazott a lengyel államfő.

Zeman szerint Csehország saját érdekében is segítséget nyújtana szövetségeseinek.

„A szövetségesi kötelezettségek okán, de saját érdekünkben is természetesen kötelességünk lenne segíteni, sőt ezt még szívesen is tennénk” – szögezte le a cseh államfő, akinek második mandátuma március elején jár le.

A cseh választópolgárok e hét végén, pénteken és szombaton dönthetnek arról, hogy Andrej Babiš volt kormányfő vagy Petr Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO katonai bizottságának korábbi elnöke legyen Csehország következő államfője.