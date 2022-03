Zelenszkij a NATO-vezetőknek: Soha ne mondják nekünk, hogy a hadseregünk nem felel meg a NATO-szabványoknak

Az ukrán elnök a NATO-csúcstalálkozójára videóhívás formájában csatlakozott be. A vezetőkhöz szólva elmondta, hogy Oroszország teljes arzenálját felhasználva támadja őket, ők azonban még egyetlen repülőgépet sem kaptak. Hozzátette, hogy tankokat is kért: „Adjanak nekünk, adjanak el nekünk” – mondta. Zelenszkij arról is beszélt, hogy Ukrajna nem akar évekig háborúzni: „Csak egyszerűen túl akarunk élni” – közölte. Az elnök foszforbombákról is említést tett, amelyeket állítása szerint Oroszország vetett be, de erre nem mutatott fel bizonyítékokat, és nem pontosította, hol történt a támadás - írja a BBC.

Továbbá megkérdezte, hogy bíznak-e az Észak-atlanti Szerződés 5. pontjában, amely szerint egy NATO-tag elleni támadás az egész NATO-t érinti. „Az egyetlen dolog, amit kérek, egy ilyen háborús hónap után, soha ne mondják nekünk, hogy a hadseregünk nem felel meg a NATO-szabványoknak” – tette hozzá Zelenszkij.

(bbc)