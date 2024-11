Washingtonból jelentjük: érezhető volt a hangulatváltás Trump győzelme után

Bendarzsevszkij Anton biztonságpolitikai szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója néhány nappal a voksolás előtt érkezett az Egyesült Államokba.



Demokrata buborék

„Washington D. C. egyfajta buborékot képez, mivel nem tartozik a billegő államokhoz, amelyek végül eldöntik a választás kimenetelét. Itt, ahogy a múltban, úgy most is, egyértelmű demokrata győzelemnek lehettünk tanúi. Emiatt a republikánusok mondhatni el is engedték a kampányt a régióban” – magyarázta a biztonságpolitikai szakértő, aki arra is rámutatott, hogy ez a logika az amerikai választási rendszer sajátosságaiból indul ki.

Mivel a republikánusok pontosan tudták, hogy Washington D. C. hagyományosan a demokraták bázisa, így nem várhatnak támogatást, ezért pénzt sem áldoztak a helyi szavazók meggyőzésére. Nem zajlott tehát európai értelemben vett kampány, hiányoztak a plakátok, de az események is.

A voksolást megelőző napokban szinte semmi nem utalt arra, hogy az országban napokon belül fontos eseményre kerül sor

– jegyezte meg Bendarzsevszkij Antont.



A konkrét jelölt felé történő eltolódást az is igazolja, hogy míg a repülőtéren Donald Trumphoz köthető szuvenírek is kaphatóak voltak, addig Washinton D. C. belvárosában már csak Kamala Harris portréjával díszített tárgyakat árultak.