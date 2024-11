Vizsgálatot indított a német állambiztonság fiatal zsidó labdarugók elleni antiszemita incidensek miatt

A tájékoztatás szerint a nyomozás garázdaság, uszítás és becsületsértés miatt indult. Az ügyben a német rendőrség állambiztonsági szolgálata illetékes, tekintettel arra, hogy feltételezhetően politikai, illetve szélsőséges hátterű bűncselekményekről van szó.

Az incidensek a TuS Makkabi Berlin juniorcsapatának a DJK Schwarz-Weiß Neukölln elleni csütörtöki mérkőzése után történtek és Németország-szerte megrökönyödést váltott ki.

A rendőrség közlése szerint ismeretlenek egy csoportja antiszemita kijelentésekkel sértegette a Makkabi játékosait. Ezen felül tettlegességre is sor került, aminek során a támadók botokkal és késekkel voltak felfegyverkezve. Mindazonáltal a hatóságokat az incidens napján nem riasztották. Iris Spranger, Berlin tartományi belügyminisztere a történtekről napvilágot látott értesülések nyomán kemény következményeket kért számon az elkövetőkkel szemben.

„Ezek a cselekmények mutatják, hogy az antiszemita indíttatású erőszak és diszkrimináció nem tűnt el városunkból” – jelentette ki Spranger szombaton az 1938. november 9-i náci zsidóellenes pogrom (kristályéjszaka) évfordulóján. Hangsúlyozta, hogy az elkövetőket a törvény teljes erejével kell felelősségre vonni.

A berlini Tagesspiegel című lap megszólaltatta az egyik játékos apját is, aki azt mondta, hogy a Makkabi focistáit sértegették, leköpték, majd a mérkőzés után késekkel és botokkal üldözték nézők és a másik csapat egyes játékosai is. A Makkabi ellen szurkolók azt kiabálták, hogy „Szabad Palesztina!”. A Schwarz-Weiß Neukölln egyik szóvivőjére hivatkozva közölte, hogy a támadások mindenekelőtt a nézőtérről érkeztek. A labdarúgóklub közölte, hogy segíteni akar a történtek kivizsgálásában. Hozzátette, hogy amennyiben kiderülne, hogy egyik játékosuknak is köze volt a történtekhez, akkor ki fogják zárni soraikból.

A dpa német hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a berlini Makkabi-csapatok hétvégi mérkőzéseit rendőrségi biztosítás mellett tartják.