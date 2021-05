Videót tettek közzé a letartóztatott újságíróról a fehérorosz hatóságok

Prataszevics a felvételen azt állítja, hogy bizonyos sajtójelentésekkel szemben jó egészségi állapotban van, nincsenek szívproblémái. Arról is beszél, hogy előzetes letartóztatásban tartják a fővárosban, amiért tavaly részt vett a minszki tömegtüntetések szervezésében.

Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki vezető hangsúlyozta, hogy Raman Prataszevics nyilatkozata kényszer hatására született.

Cihanouszkaja az újságíró, illetve a többi politikai fogoly szabadon bocsátására szólította fel a rezsimet.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD