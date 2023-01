VIDEÓ: Tüntetők ezrei rohamozták meg a kormányépületeket Brazíliában, több száz embert letartóztattak

A brazil hatóságok elkezdték a nyomozást a demokrácia négy évtizeddel ezelőtti helyreállítása óta történt legsúlyosabb államellenes támadás ügyében. Vasárnap késő este Luiz Inácio Lula da Silva elnök visszatért a fővárosba és megígérte, hogy bíróság elé állíttatja a zavargások vezetőit.

Tüntetők ezrei törtek be vasárnap a kongresszus, a legfelsőbb bíróság és az elnöki palota épületébe, ablakokat törtek be, bútorokat rongáltak meg, ellopták az ország 1988-as alkotmányának eredeti példányát. Fegyvereket is szereztek az elnöki biztonsági hivatalból.

A január 1-jén hivatalba lépett baloldali Lula szerint Bolsonaro korábbi elnök híve, a főváros kormányzója, Ibaneis Rocha rendőrsége nem állította meg a támadók előrenyomulását.

Rocha videóüzenetben kért bocsánatot Lulától, a középületek megrongálásáért felelős tüntetőket "valódi vandáloknak" és "igazi terroristáknak" nevezte.

Lula elrendelte a szövetségi közbiztonsági erők brasíliai bevetését, és példás büntetést ígért a "fasiszta" támadás vezetőinek. A tüntetés célja szerinte katonai puccs előkészítése volt, amely visszahelyezhetné a korábbi elnököt a hatalomba.

Az akkor még Sao Paolo államban tartózkodó Lula újságíróknak azt mondta, "meg fogják találni és megbüntetik a tetteseket".