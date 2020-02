VIDEÓ: Túlfutott a leszállópályán és összetört egy repülőgép Isztambulban

A járművön tartózkodó 171 utas és a hatfős személyzet evakuálása folyamatban van. Isztambul tartomány kormányzói hivatala arról számolt be, hogy 52 sérültet szállítottak kórházba - jelentette az NTV török hírtelevízió.

A légikikötőt lezárták a forgalom előtt, a gépeket a metropolisz másik nemzetközi repülőterére irányították át.

A Pegasus török légitársaság belföldi járata Izmir városából érkezett Isztambulba. A videófelvételek alapján a gép orr-része kiszakadt a törzsből, és átcsavarodva fejjel lefelé fordult, egy hátrébb lévő ponton pedig tűz ütött ki, amelyet a helyszínre érkező tűzoltók eloltottak. A farokrész leszakadt, de nem vált le teljesen.

Cahit Turhan török közlekedési miniszter az NTV élő adásában azt mondta, hogy az utasok egy jelentős része saját erejéből távozott a repülőgépből. Turhan egyúttal arra is rámutatott, hogy a Boeing 737-800 típusú gép a leszállást követően nem tudott lelassulni, és így kifutott a pálya mögötti mezőre. A tárcavezető mindazonáltal jelezte, hogy a gép pilótáival még nem tudtak kapcsolatot teremteni.

A balesettel kapcsolatban a főügyészség nyomozást indított.

Isztambul tartomány kormányzója, Ali Yerlikaya a helyszínre sietett, ahogyan a város rendőrkapitánya, Mustafa Caliskan is.

A Sabiha Gökcen forgalmát legutóbb január 7-én függesztették fel csaknem 24 órára, miután a Pegasus egyik érkező járata ugyancsak túlfutott a leszállópályán. Az akkori balesetben senki nem sérült meg, a gép 164 utasát csúszdákon mentették ki.

