VIDEÓ: Ronaldo nem kért a Coca-Colából – 3 415 000 euróval csökkent a cég értéke

Ronaldo ezzel a mozdulattal biztatta a nézőket, hogy a foci-Eb szponzor Coca-Cola helyett inkább vizet igyanak. Másnap a Guardian ki is szúrta, hogy a cég értéke körülbelül 3 415 000 euróval csökkent.

A cég csak annyit tett hozzá, hogy mindenkinek szíve joga azt inni, amit szeretne.

