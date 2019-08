VIDEÓ: Közvélemény-kutatásnak álcázott telefonhívásokkal manipulál a Fidesz

A keszthelyi ellenzéki együttműködést szervező Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) kedd délután tett közzé egy hangfelvételt, amelyben az Amygdala közvélemény-kutató munkatársa érdeklődik „a lakosság jelenlegi helyzetével kapcsolatban”. A felvétel során egyértelművé válik, hogy a kérdező végig tudja, hogy hova van bejelentve a tárcsázott személy.

A kérdező eleinte általános kérdéseket tesz fel, mint például, hogy a válaszoló szerint jó felé halad-e az ország, milyen politikai beállítottságúnak tartja magát, stb. Ezután politikusokról és közéleti személyekről kell megmondania, hogy kedvező vagy kedvezőtlen a számára. A közvélemény-kutató az alábbi neveket sorolja fel: Gyurcsány Ferenc, Momentum Mozgalom, Márki-Zay Péter, Orbán Viktor, Nagy Bálint, Czuth Zoltán László és Soros György. Itt már kezd egyértelművé válni, hogy nem csak egy általános felmérésben lehet része a hívott félnek.

A politikusok pontozása és a férfi választási szokásinak ismertetése után a bevándorlás is szóba kerül, a telefonáló hölgy aztán felteszi az öt millió dolláros kérdést:

Ön kire szavazna az önkormányzati választásokon, ha az alábbiak közül választhatna? Arra a jelöltre, amelyik támogatja Orbán Viktor bevándorláspolitikáját, és megvédi a kerítést, vagy arra a jelöltre, amelyik Soros György álláspontját támogatja a migráció kérdésében, azaz több bevándorlót engedne be az unióba, és lebontaná a kerítést?

Ekkor a férfi elhallgat, majd megjegyzi, hogy már kissé manipulatívnak tűnik számára a dolog. Nem sokkal később jön egy új, teljesen objektív kérdés:

Inkább szavazna, vagy inkább nem szavazna Nagy Bálintra, ha tudná róla, hogy megválasztása esetén kiharcolná a kormánynál amire a város fejlődéséhez szükség van?

illetve:

Ön inkább szavazna, vagy inkább nem szavazna Czuth Zoltán Lászlóra, ha tudná róla, hogy megválasztása esetén Gyurcsány Ferencet és a bukott baloldali erőket segítené a hatalomban?

Nem ez az első eset, hogy Amygdala név alatt próbálják manipulálni a lakosokat, a cég nagyon sűrűn hívta fel a lakosokat, hogy elismételje a Fidesz legfőbb kormánypontjait. A SzabadPécs beszámolója szerint a cég Pécsett is egyre aktívabb, illetve a legszélsőségesebb is, ott azt kérdezték az emberektől, hogy szavaznának-e Péterffy Attilára, ha kiderülne, hogy családon belüli erőszakot követett el? A független pécsi polgármesterjelölt ezután feljelentést tett rágalmazás miatt. Elmondása szerint számított rá, hogy a Fidesz bevet majd kreatív eszközöket a lejáratására, de ezen még ő is megdöbbent.

(mm,444,szabadpecs)