VIDEÓ: Fejükkel törik a betonlapot az észak-koreai katonák

A CNN szerint az észak-koreai katonákról készült videót egy bemutatón vették fel, amelyen Kim Dzsong-Un és más magas rangú tisztek is részt vettek.

A észak-koreai állami televízió által közölt felvételen látható, ahogy katonák vasszögekre és üvegszilánkokra fekszenek, fejjel, valamint lábbal betonlapokat törnek. De voltak olyanok is, akiknek a kezére kalapáccsal csaptak rá, hogy eltörjék az alatta lévő cserepeket, közben mások vasláncokat téptek.

Észak-Korea a védelmi kiállítása programjaként azt akarta bemutatni ellenségeiknek, hogy katonáik „vasököllel védik országuk békéjét”. A vezetés vélhetően az ilyen parádékkal próbálja elterelni a figyelmet az országban pusztító éhínségről, amelyről már maga Kim Dzsong-Un is nyilatkozott, mikor elismerte, hogy az élelmiszerhelyzetük „elég feszült”.

During a demonstration in North Korea, soldiers can be seen performing high-flying martial arts kicks and smashing tiles with their heads.



