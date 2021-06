VIDEÓ: Ejtőernyővel érkezett egy férfi a francia-német Eb-mérkőzés kellős közepére – többen megsérültek

A férfi motoros ejtőernyővel ereszkedett az Allianz Aréna fölé, majd beleakadt a tetőszerkezetre kifeszített kábelekbe. Az ütközés után az ejtőernyő megbillent és a nézőtér felé zuhant, a tüntetőnek viszont még éppen időben sikerült elkormányoznia az ülések felöl a gépét és a pályán landolt, ahol azonnal elfogták és őrizetbe vették.

A katasztrófát a manőverrel sikerült elkerülni, ám így is több ember megsérült és kórházi kezelésre szorult.

A Greenpeace környezetvédelmi szervezet az eset után közleményben fejezte ki sajnálatát a baleset miatt. Egyúttal jelezte, a terv az volt, hogy aktivistájuk az ejtőernyőről egy nagy latex labdát ejt a stadionba, aztán az aréna felett tovább repül.

"Sajnos nem alakult minden a terv szerint" - jelezte a Greenpeace, mely a Volkswagen autógyár ellen tüntetett az akcióval.

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stéphan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6