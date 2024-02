Valamiért bujkál a volt magyar miniszter

Bár a kegyelmet Novák Katalin adta államfőként, az ellenzék az ő lemondását követeli, ellene indult aláírásgyűjtés, mégsem ő az egyetlen kulcsszereplője a történetnek. A másik szereplő egy hete nem szólalt meg, nincsenek nyilvános programjai, az elküldött kérdésekre nem válaszol. A kegyelmi kérelmeket az igazságügyi miniszter terjeszti fel a köztársasági elnöknek, és a miniszter is írja a végén azt alá. Tavaly áprilisban pedig – amikor a jó kapcsolatokkal bíró K. Endre kegyelmet kapott – még Varga Judit volt hivatalban. A történetben kisebb figyelmet kap, ha Varga Judit igazságügyi miniszterként nem írta volna alá Novák döntését, akkor az elnöki kegyelem egész egyszerűen nem lett volna érvényes. Ezen a ponton tehát megakadályozhatta volna azt, hogy K. Endre kegyelmet kapjon.

Varga ugyan 2023 júliusában távozott a miniszteri posztról, de a Fideszben továbbra is fontos szerepet szánnak neki: ő lesz a Fidesz listavezetője a júniusi európai parlamenti választáson. Varga fontos szerepére az is utal, hogy a napokban telefonos közvélemény-kutatással mérték az ő vélt felelősségét is az ügyben. A héten kellett volna döntenie a Fidesz-elnökségnek, majd a választmánynak, az állítólag Varga Judit által vezetett EP-listájuk végleges jelöltjeiről. Gulyás Gergely miniszter az előző heti kormányinfón azt mondta: a választmány döntése után az eredményeket azonnal közlik. A választmányi ülést csütörtökön megtartották, azonban péntek délutánig nem tettek közzé semmit. A Fidesz hivatalosan egyelőre nem erősítette meg, de a kormánypárti Magyar Nemzet nyáron azt írta: Varga Judit volt miniszter lesz a párt EP-listavezetője. Mindeközben Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pedofiliával vádolt papokat támogató egyházi vezetővel találkozott New Yorkban. A külügyminiszter Tim Dolan bíborossal találkozott, aki korábban, egyházmegyei vezetőként fejenként 20 ezer dollárral támogatott gyermekek molesztálásával vádolt papokat...

(Tlx, SzMo, ú)