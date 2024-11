USA-szakértő: Európának fel kell készülnie egy minden eddiginél harciasabb Amerikára

Alelnökéhez hasonlóan Trump is mérsékelheti magát? Mit várhatunk tőle ahhoz képest, amit az első ciklusában láthattunk?



Benne van a pakliban, mert nem kell bajlódnia az újraválasztással. Egyrészt az életkora miatt, másrészt pedig azért, mert az amerikai alkotmány kizárja, hogy harmadszor is elnök legyen. Tényleg csak az életkora, az egészsége és a hangulata dönti el, hogy mit csináljon. Lehet, hogy az örökségére való tekintettel tényleg megpróbál egy visszafogott, mérsékelt mandátumot összehozni, de az sem kizárt, hogy elszabadul és az ösztöneinek enged. Rögtön az elején ki fog derülni például, hogy elkezdik -e összegyűjteni az illegális bevándorlókat, hogy táborokba zárják, majd deportálják őket. Ha ez a folyamat beindul, látható lesz, hogy mire képes. Az első elnöksége idején felkészületlen volt, még őt magát is meglepte a győzelme. Emiatt egy gyorsan összeeszkábált csapattal kezdett kormányozni, aminek az lett a vége, hogy egy csomó kérdésben visszafogták, ellent mondtak neki. Ilyesmire most nem kell készülnie.



Donald Trump maga is megszólalt a győzelme kapcsán, mit vetít előre a beszéde?



Nem volt nagyon harcias. A 2017-es beiktatási beszéde, de a kampány során hallott felszólalásai is rendkívül sötét hangvételűek voltak. Amerika borzasztó helyzetben van, a lakosság veszélyben van és még sorolhatnánk mi minden rossz. Most pedig arról szónokolt, hogy Amerika a világ legjobb országa. Biztosak lehetünk benne, hogy mostantól szuperlatívuszokban fog beszélni az Egyesül Államok teljesítményéről.



Mire számíthat Európa azt követően, hogy Donald Trump 2025-ben visszaköltözik a Fehér Házba?



Az Egyesült Államok érdekei nem függenek attól, hogy éppen ki az elnök. Bár katonai szempontból szövetségesek, az USA alapvetően vetélytársként tekint Európára gazdasági értelemben. Attól függően, hogy éppen ki van a Fehér Házban legfeljebb a hangnem változik. Trump pontosan azt követelte, amit előtte Barack Obama mondjuk kért tőlük. Jó esély van arra, hogy Európa valóban szorosabbra fűzi az integrációt, kiterjeszti olyan területekre, amire eddig mondjuk nem volt jellemző. Európának fel kell készülnie arra is, hogy az eddigieknél egy konfrontatívabb Amerikával lesz dolga. Egy Biden kormányzattal se volt egyszerű dolga Európával, Trumppal azonban még ennél is nehezebb lesz, mert harciasabban fogja képviselni az amerikai érdekeket. Kevésbé lesz tekintettel a szövetségesek álláspontjára.



Nem mehetünk el szó nélkül Trump azon korábbi ígérete mellett, mely szerint, ha ő nyer, véget vet az orosz-ukrán háborúnak. Küszöbön a béke?

Nem gondolom. Az orosz-ukrán háborúnak csak a két érintett ország vethet véget, ha kialakul valamilyen kölcsönösen elfogadható álláspont. Kívülről rákényszeríteni bármelyiket arra, hogy szüntesse be a harcokat lehetetlen. Ukrajnát nyilván bele lehetne taszítani egy fegyverszünetbe, de mindenki tudja, hogy ezzel nem érne véget a történet. Az amerikai álláspont azonban érdekes lesz, mivel van még három hónap, amikor Biden az elnök, amikor még csomó mindent megtehet. Engedélyt adhat katonai műveletekre, de hónapokra elláthatja Ukrajnát munícióval, amivel kész helyzet elé állítaná Trumpot. Donald Trump egyébként azt mondta a kampány során, ha nem ő nyer, kitör a harmadik világháború. Oké, győzött, meglátjuk, hogyan tudja elejét venni annak, hogy a konfliktus eszkalálódjon, és újabb országok váljanak érintetté.

Így, hogy Donald Trump nyerte a választásokat békés hatalomátvételre számíthatunk?

Azt gondolom, hogy teljesen problémamentes lesz. A demokraták álláspontja mindig az volt, hogy a vesztesnek el kell ismernie a vereséget, a győztesnek pedig joga van kormányt alakítani és beköltözni a Fehér Házba. Egyedül Donald Trump volt az, aki ezzel szembeszállt, de most, ha úgy tetszik, a történelem őt igazolta. A napokban azt mondta, nem is kellett volna kiköltöznie, hiszen már 2020-ban is ő nyert, ez nem igaz, így akkor nem volt más választása, mint pakolni. Joe Bidenre is ez vár. Mire január 20-án délben az elnök leteszi az esküt, az elődje holmiját már elszállítják az elnöki rezidenciából.