Uniós szóvivő: az EU nem szándékozik katonákat küldeni Ukrajnába

Magyar Péter vasárnap jelentette be, hogy lejárató kampány indul ellene a héten, amelyhez volt barátnője, Vogel Evelin is szolgáltat majd anyagot. A Tisza párt elnöke egy új honlapról, az Objectiv.hu-ról is beszélt, amely szintén róla közöl majd hamis, lejárató anyagokat. Lapunknak megszólalt az oldal főszerkesztője és tulajdonosa, Dézsy Zoltán dokumentumfilmes. Közben megjelent az első “lejárató” hangfelvétel Magyar Péterről.