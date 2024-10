Újra 400 forint egy euró

Az elmúlt napokban eszkalálódó közel-keleti válság hatására jelentős gyengülésnek indult az elmúlt két napban a forint. Nagyjából tíz nappal ezelőtt még 392 forint környékén volt az euró ára, de még múlt pénteken is csak 395-396 forintba került. A következő 1-2 hétben az lesz a kritikus kérdés, hogy vajon csak egyszeri megingást láttunk, vagy képes tartósan 400 körül stabilizálódni a forint, akár több napon keresztül is felette zárni. Amennyiben ez utóbbi történik meg, akkor akár még tovább is gyengülhet a forint az euróval szemben. A dollárral szemben még intenzívebben gyengül a forint, ami nem véletlen, hiszen a dollár erősödik, ugyanis ilyen helyzetben sok befektető viszi szívesebben a pénzét a legbiztonságosabb devizába. Teljes mértékben kockázatkerülő üzemmódba váltott a devizapiac, a geopolitikai feszültség fokozódása miatt valamennyi feltörekvő piac gyengült kedden és ez folytatódik szerdán is. Ráadásul a régió devizái közül a forint kapja a nagyobb pofonokat, vagyis a lengyel zloty és a cseh korona stabilabb.

(444, Portf., Econx)