Újabb vihar pusztított Csehországon – csaknem 150 ezer háztartás maradt áram nélkül

A szélvihar által kitépett fák és a letört ágak több mint száz helyen a magasfeszültségű távvezetékekben is károkat okoztak. A helyzet Dél-Csehországban a legsúlyosabb, ahol főleg České Budějovice és Český Krumlov környékén szerda reggel mintegy 40 ezer háztartás volt áram nélkül. A viharos szél sok helyen megrongálta, letépte a háztetőket, s a kidőlt fák számos parkoló autóban okoztak károkat.

Halálos áldozatokról nincsenek jelentések, de országszerte legalább tucatnyi ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

Komoly problémák keletkeztek a vasúti és a közúti közlekedésben is. A magyarok által is gyakran használt Prága–Brünn autópályán az éjjel mintegy három órán át mindkét irányban szünetelt a forgalom, mert a vihar két helyen fákat sodort az útra. Hasonló problémák miatt számos alacsonyabb osztályú úton is meg kellett szakítani a forgalmat. Több baleset is történt, de a közrádió szerint súlyosabb következmények nélkül.

A Cseh Vasutak azt közölte, hogy a sínekre sodort fák, ágak, valamint a megszakad villanyvezetékek miatt több mint harminc regionális szakaszon szüneteltetni kell a forgalmat.

Alig egy hete, csütörtökön este pusztító tornádó söpört végig Dél-Morvaországon. Az áldozatok száma időközben hatra emelkedett, mert a hodoníni kórházban egy kisgyermek belehalt sérüléseibe. Az anyagi károk félmérése még mindig nem fejeződött be, de a jelentések szerint eléri a több tíz milliárd koronát.