Több ezren tüntetnek a magyar államfő ellen

A Kossuth tér irányából érkező tüntetők a Sándor-palota előtt találkoztak az ott gyülekezőkkel, a Blikk arról ír, a tüntetők száma így tízezresre duzzadt. A jelenlévők azt skandálják, hogy „Novák Katalin mondjon le!” illetve, hogy „A pedofília nem gyermekvédelem”.

Orosz Anna a Momentum politikusa arra kérte a megjelent tüntetőket, hogy a pártzászlókat most kicsit vegyék lejjebb, hogy ezzel is mutassák, ez az ügy most politikai érdekeken és eszméken felüli esemény. A képviselő szerint Novák Katalin szemen köpte az áldozatoka azzal, hogy kegyelmet adott K. Endrének.

Ezután egy perces néma csenddel emlékeztek meg arról a fiatal volt intézetis fiúról, aki 2016-ban a vonat elé vetette magát, mert a pedofil igazgató szexuálisan bántalmazta őt korábban.

A következő felszólaló Pető Attila, aki elsőként vállalta névvel és arccal a történetét, azt, hogy egy pap gyerekkorában zaklatta. Most arra kérte a tömeget, hogy engedjék le a zászlókat, világítsanak a telefonjaikkal, és tapsolják meg az áldozatokat, akiket hősöknek nevezett – írja a 444.hu.

Pető olvasta fel az egyik bicskei áldozat, Pop Mert üzenetét. Levelében kifejezte, hogy „mérhetetlen hálát” érez azért, hogy ennyien kiállnak az áldozatok oldalán. Ez erőt ad azoknak, akiknek segítségre van szüksége – írta. Novák Katalin pedig mondjon le! – fejezte be üzenetét.

Őt Ésik Sándor, a Diétás Magyar Múzsa szerzője követte a pódiumon. Azzal kezdte, hogy a magyar állam felel a gyerekotthonokban nevelkedőkért, de a bicskeieket magára hagyta. Már azzal is, hogy nem lépett azonnal az abúzusok ellen, és emiatt meghalt egy gyerek. Ezért az intézet egykori vezetőinek a gyerek élete szárad a lelkén.

Ésik szerint a magyar állam elárulja a saját gyerekeit, „Hiába vagy megerőszakolt árva gyerek, a felcsútiakkal szemben nem lehet igazad” – mondta.

Ez a gyermekvédelem? Hogy a szexuális felvilágítást kitiltják az iskolákból, de a pedofilok segítőjének kegyelem jár? – firtatta Antoni Rita társadalmi nemek szakértő. Nem elégséges az alaptörvénymódosítás, olyan megoldásra van szükség, amely a bicskei áldozatok méltóságát helyreállítja. Mindenkinek felelnie kell, aki tudott erről – teszi hozzá. Ne érjük be azzal, hogy Novák mondjon le, és másik pártkatonát ültetnek a helyére! Csak a rendszerszintű megoldás lehetséges, gyermekvédelmi szakemberek bevonásával – hangsúlyozta.

„Biztonságot, jövőt és igazságot akarunk a gyerekeinknek. Nem akarunk egy olyan országban élni, ahol a hatalmával visszaélő megúszhatja, mert a haverja pozícióban van” – jelentette ki Jámbor András országgyűlési képviselő.

Az Országos Közös Akarat beragasztott szájú aktivistái előtt beszélt Szilágyi Kitti óvónő. Azzal kezdte, hogy neki munkaköri kötelessége, hogy jelezze, ha bántalmazzák a gyerekeket, de K. Endre ezt nem tette meg, ezért cinkos és bűnrészes lett, Novák és Varga mégis megkegyelmezett neki. Visszaengedték a gyerekeink közé azt, aki segédkezett a bántalmazásban.