Tüntetés a Hősök terén: egyre több híresség támogatja

A főszervező, Pottyondy Edina vlogger, humorista elmondása szerint az elmúlt napok történései vették rá őket, hogy kilépjenek az online térből. Közölte, már több mint 30 ezer érdeklődő jelzett vissza. Azt már korábban bejelentették, hogy többek között Osváth Zsolt, Tapasztó Orsi, Gulyás Márton és a legfelkapottabb énekes, Azahriah is támogatja a megmozdulást. Hozzájuk most újabb magyar hírességek csatlakoztak, ráadásul a nyíltan kormányközeli médiumként számon tartott TV2 berkein belülről is többen vállalták szerepüket. Az ügy mellé álló hírességek távolról sem teljes névsora: Till Attila műsorvezető, Széki Attila „Curtis” zenész, Radics Péter digitális tartalomkészítő, Csobot Adél énekesnő, Istenes Bence műsorvezető, Schwarcz Ádám Beton Hofi előadó, Mácsai Pál színművész, rendező, színházigazgató, Borbély Alexandra színművész, Nagy Ervin színművész, Náray Tamás divattervező, író, festő, Puzsér Róbert publicista, rádiós műsorvezető, Gryllus Dorka színésznő, Alföldi Róbert színművész, rendező, Csonka András színművész. A dolog pikantériája, hogy másnap, azaz szombaton Orbán Viktor kormányfő évértékelőt tart.

(444, Vv, ú)